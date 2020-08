Galenica prend l'eau, après avoir modulé ses ambitions pour 2020

Zurich (awp) - L'action Galenica s'enfonçait nettement mardi matin à la Bourse suisse. Le géant helvétique de l'approvisionnement en médicament et exploitant de pharmacies a généré sur les six premiers mois de l'année une performance plus ou moins conforme aux attentes du marché avec une nette poussée de croissance.

La direction réhausse subséquemment ses ambitions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice, mais prévient que l'excédent d'exploitation n'affichera plus qu'une stagnation.

A 10h18, la nominative Galenica cédait 3,1% à 66,70 francs suisses, dans un SPI en retrait de 0,62%.

L'exposition élevée aux emplacements de grande fréquentation constitue l'unique vulnérabilité dans les affaires de Galenica, relève Mirabaud Securities dans un commentaire. La banque privée genevoise campe sur sa recommandation "hold", assortie d'un objectif de cours de 64 francs suisses.

UBS rappelle que le consensus en matière d'Ebit pour 2020 prévoit une contraction de l'ordre de 2,6% et qu'une confirmation du mouvement latéral évoqué par la direction ne constituerait subséquemment pas une mauvaise surprise. La banque aux trois clés n'en réitère pas moins sa recommandation neutre et son objectif de 66 francs suisses.

Nonobstant les ajustements opérés dans la feuille de route à court terme, Galenica constitue indéniablement un vainqueur de la crise du coronavirus, assure la Banque cantonale de Zurich (ZKB). L'établissement dénote cependant une légère déception sur le front de la rentabilité semestrielle et reconduit sa recommandation "pondérer au marché".

Rebondissant aussi sur l'érosion de la rentabilité au deuxième trimestre et sur la poursuite implicite du déclin en seconde moitié d'année, Baader Helvea confirme sa recommandation de vente et son objectif de cours de 55 francs suisses.

jh/ol