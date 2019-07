GALIMMO : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2019

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2019

Paris, le 12 juillet 2019

Au titre du contrat de liquidité confié par Galimmo Services France sur la valeur Galimmo SCA à Exane BNP PARIBAS, en date de négociation du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2.347 titres

57.422 €

Il est rappelé que, au titre de ce contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2018 :

2.138 titres

59.458 €

* * *

Galimmo SCA

Société en commandite par actions au capital de 22.664.846,40 euros

Siège social : 37, rue de la Victoire, 75 009 Paris

R.C.S. PARIS 784 364 150

A propos de Galimmo SCA

Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611) est une société cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris, spécialisée dans l'immobilier de commerce et dédiée à la valorisation et à la gestion de centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora. Son patrimoine était valorisé à 632 millions d'euros au 31 décembre 2018 (avant acquisition de Creil Saint-Maximin réalisée en mars 2019). À ce jour, elle détient 52 centres commerciaux en France. Galimmo SCA possède également une participation de 15% dans la structure qui détient les 7 centres commerciaux du groupe Galimmo Real Estate en Belgique. Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services France, elle-même détenue à 100% par Galimmo Real Estate, foncière qui opère, au travers de ses filiales, un total de 66 centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora en Europe et dont le patrimoine est valorisé à 1,1 milliard d'euros.

Pour plus d'information sur la société

Ce contrat de liquidité est géré, depuis le 2 janvier 2019, en conformité avec la décision AMF 2018-01 du 2 juillet 2018.

