GALIMMO : Galimmo SCA inaugure la nouvelle configuration du centre commercial Shop'in Houssen

Galimmo SCA inaugure la nouvelle configuration du centre commercial Shop'in Houssen

Rénovation du centre commercial et extension de la galerie attenante à l'hypermarché Cora : surface totale du site portée à 25 260 m²

Une cinquantaine d'enseignes dont une vingtaine nouvellement implantées

Une nouvelle identité pour le centre commercial : Shop'in Houssen

Première réalisation d'envergure de Galimmo depuis sa constitution en tant que foncière en septembre 2016

Houssen, le 22 novembre 2018 - Galimmo SCA, société foncière cotée spécialisée dans l'immobilier de commerce et dans la valorisation de centres commerciaux, annonce ce jour l'inauguration de l'extension/rénovation du centre commercial Shop'in Houssen, situé à proximité de Colmar.

Doublement de la surface de la galerie attenante à l'hypermarché Cora, refonte totale du design intérieur et de l'architecture extérieure, élargissement de l'offre et des services : c'est sous une toute nouvelle configuration que Shop'in Houssen ouvre ses portes au public aujourd'hui.

La transformation de Shop'in Houssen est le premier programme d'investissement d'envergure lancé par Galimmo SCA depuis sa constitution en tant que foncière en septembre 2016. Cette réalisation est emblématique de sa stratégie qui vise à créer des centres commerciaux de référence et à installer les enseignes au sein de lieux de commerce et de vie chaleureux, modernes et parfaitement intégrés dans leur environnement.

La nouvelle destination de Shopping convivial au coeur de l'Alsace

Situé dans l'agglomération de Colmar, un pôle d'attractivité touristique et économique, le site bénéficie d'une position centrale au coeur de l'Alsace.

Le programme d'extension/rénovation a été conçu afin de renforcer le rayonnement du centre commercial dans sa zone de chalandise et d'étendre son empreinte économique au sein de la région.

La surface totale du site incluant l'hypermarché Cora atteint aujourd'hui 25 260 m², dont 11 000 m² GLA occupés par la galerie qui a été étendue de 5 400 m² GLA.

A l'occasion de l'inauguration, le site adopte sa nouvelle identité : Shop'in Houssen.

« Nous sommes heureux de proposer à nos clients une nouvelle destination de Shopping convivial au coeur de l'Alsace, une des régions privilégiées de Galimmo. Le redéveloppement de Shop'in Houssen est la première réalisation d'envergure de Galimmo depuis sa constitution en tant que foncière en septembre 2016. Galerie étendue, mix enseignes enrichi, activité élargie à de nouveaux usages : ce programme est emblématique de notre ambition de transformer nos centres pour créer des lieux de vie et de commerce chaleureux, authentiques, modernes et parfaitement intégrés dans leur environnement » déclare Maël Aoustin, Directeur Général de Galimmo.

Shop'in Houssen : deux fois plus d'enseignes au sein d'un lieu de commerce et de vie

Les 4 millions de visiteurs attendus bénéficieront d'une toute nouvelle offre commerciale, composée d'une cinquantaine d'enseignes. En cohérence avec l'ancrage territorial cher à Galimmo, le mix commercial offre un bon équilibre entre acteurs nationaux et locaux. L'attractivité du site a également été renforcée grâce au soin apporté au parcours client, au confort d'achat et à l'enrichissement des services.

Aux côtés d'H&M qui a choisi de s'installer à Shop'in Houssen avec son nouveau concept, Sephora jouera également un rôle de locomotive grâce à ses surfaces agrandies. Parmi les autres marques de prêt-à-porter figurent notamment Camaïeu, Calzedonia, Courir, Le Temps des Cerises, Levi's, Okaïdi et Toscane.

Shop'in Houssen enrichit son offre dans les autres secteurs avec, notamment : en bijouterie, Pandora, dans le domaine de la coiffure, Franck Provost, l'opticien Grand Optical ou encore, pour la décoration, l'enseigne espagnole Muy Mucho.

Le pôle restauration est étoffé avec la toute nouvelle enseigne Crêp'eat et le spécialiste des pâtes fraîches italiennes Francesca. Déjà présent dans le centre avec un point de vente à emporter, le boulanger et traiteur Poulaillon, en forte croissance dans l'Est de la France, a saisi l'opportunité de l'extension pour y ouvrir un restaurant.

Des kiosques viennent également dynamiser le tout nouveau parcours client.

La convivialité est mise à l'honneur avec plus de services, des aires de jeux pour les enfants à l'intérieur comme à l'extérieur et cinq espaces de repos thématisés pour que chaque visiteur organise ses pauses à sa guise : coworking, famille, jeux, détente ou encore lecture autour d'une bibliothèque participative.

Un design contemporain aux couleurs de l'Alsace

Le centre commercial a été repensé afin d'incarner la dynamique commerciale, culturelle et humaine propre aux villages alsaciens. Coiffé de toitures à deux pans, Shop'in Houssen arbore une façade ornée de motifs évoquant les structures des bâtiments à colombages et agrémentée de végétaux.

Au sein d'espaces baignés de lumière grâce à l'éclairage naturel zénithal, le parcours client guide les visiteurs au travers de trois ambiances différentes, reflets des valeurs du terroir alsacien : « Art de vivre », « Inspiration gourmande » et « Nature ».

Un projet fruit de la démarche de co-conception de Galimmo, une approche singulière et participative

La reconfiguration du centre commercial a bénéficié de la démarche propre à Galimmo qui repose sur l'écoute des différentes parties prenantes dans la phase de conception des projets.

Des ateliers de travail permettent de révéler et de confronter les attentes et les envies des différents publics, qu'il s'agisse de l'architecture, de l'intégration urbaine, de l'offre commerciale ou encore des services et de l'animation du centre.

Pour le site Shop'in Houssen, plusieurs journées d'ateliers participatifs ont rassemblé une trentaine de participants dont des clients, des commerçants, des représentants municipaux, des acteurs locaux et des collaborateurs de Galimmo et de Cora, aux côtés des équipes d'architectes.

Galimmo et le cabinet d'architectes Outsign ont ainsi pu concevoir un lieu de shopping dans l'air du temps, tout en s'appuyant sur des pistes concrètes et homogènes, telle que celle de l'architecture alsacienne largement plébiscitée.

« Je suis ravie d'avoir participé à cette démarche de co-conception et ainsi d'avoir pu apporter mon avis et interagir avec les autres participants lors des ateliers participatifs. Nous avons notamment imaginé des grands espaces lumineux avec du bois en décoration, des aires de repos. Notre souhait a été exhaussé ! Après de longues années de travail, au sein de l'hypermarché Cora, je peux vous dire ma grande fierté d'avoir contribué à cette réalisation. Cette expérience restera pour moi inoubliable » déclare Manuela Nieto, hôtesse d'accueil au sein de l'hypermarché Cora.

Au titre de la politique générale de Galimmo, l'extension de Shop'in Houssen fera l'objet d'une certification Breeam In-Use permettant d'attester de la performance environnementale de son exploitation.

donnÉes clÉs

LE centre commercial DE SHOP'IN HOUSSEN

et son projet d'extension-rÉnovation

Date de création du site 1998 Début des travaux Juin 2017 Ouverture au public 22 novembre 2018 Zone de Chalandise 285 000 habitants Surface GLA de la galerie commerciale après extension 11 000 m² Surface totale du centre commercial après extension

(y compris l'hypermarché Cora) 25 260 m² Nombre de boutiques après extension 52 Nombre annuel de visiteurs attendus après extension 4 millions Nombre d'emplois créés sur le site 150 Montant estimé de l'investissement total (Galimmo, Cora et aménagement boutiques) 30 M€ Montant de l'investissement (part Galimmo SCA) 16,5 M€

Listes des enseignes présentes à Shop'in Houssen :

1924 LES CAFES, 5 A SEC, BALLADE, BIJOUX BRIGITTE, BOUYGUES TELECOM, BRICE, CALZEDONIA, CAMAIEU, CITY, CLEOR, CORA, CORA SNACKS, COURIR, CREP EAT, ESPACE SFR, ETAM, ETAM LINGERIE, FRANCESCA, FRANCK PROVOST, GRAND OPTICAL, H&M, JEFF DE BRUGES, JULES, JULIEN D'ORCEL, KRYS, LA BOUTIQUE DU COIFFEUR, LA COMPAGNIE DES PETITS, LA SCHTOUWA, LE TEMPS DES CERISES, LEVI'S, MICROMANIA, MISTER MINIT, MOI JE, MUY MUCHO, OKAIDI, OLIVER WEBER, ORANGE, PANDORA, PASSION BONBONS, POULAILLON, PRET A PARTIR, PROMOD, SAINT KARL, SAN MARINA, SCOTTAGE, SEPHORA, SIPP, TOSCANE, WE FIX, YVES ROCHER

A propos de Galimmo SCA

Devenue une foncière en septembre 2016, Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611) est une société cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris, spécialisée dans l'immobilier de commerce et dédiée à la valorisation et à la gestion de galeries commerciales attenantes à des hypermarchés Cora. Son patrimoine, d'une valeur (hors droits) de 619,1 millions d'euros au 30 juin 2018, est composé de 51 galeries en France. Galimmo SCA possède également une participation de 15% dans un groupe qui détient 7 galeries commerciales en Belgique. Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services France, filiale à 100% de Galimmo Real Estate.

Pour plus d'information sur la société

A propos de Galimmo Real Estate

Galimmo Real Estate, société de droit belge, est une foncière spécialisée dans l'immobilier de commerce et dans la valorisation de centres commerciaux en Europe. Au travers de ses filiales organisées par pays, Galimmo Real Estate opère un total de 65 galeries commerciales attenantes à des hypermarchés Cora, situées en Belgique, en France, au Luxembourg et en Roumanie, et dont la valeur (hors droits) s'élève à 1,1 milliard d'euros au 30 juin 2018. En Belgique, Galimmo Real Estate contrôle, avec une participation de 85%, un groupe de sociétés qui détiennent un total de 7 galeries commerciales. Les 15% restants sont détenus par la société foncière Galimmo SCA.

Pour plus d'information sur la société

Contact Investisseurs







Angélique Cristofari

Secrétaire général

Tél : + 33 1 53 93 06 98

acristofari@galimmo.com Contacts Presse







Aurélie Chambon

Tél : +33 1 53 32 56 88 / +33 6 82 70 15 58

aurelie.chambon@omnicomprgroup.com







Isabelle Laurent

Tél : +33 1 53 32 61 51 / +33 6 42 37 54 17

isabelle.laurent@ddbfinancial.fr









Les annonces et publications financières de la société sont mises à disposition sur le site www.galimmo-sca.com

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: GALIMMO via Globenewswire