GALIMMO : Galimmo poursuit sa stratégie de développement avec l'acquisition d'un centre commercial à Creil Saint-Maximin (Oise)

Galimmo poursuit sa stratégie de développement avec l'acquisition d'un centre commercial

à Creil Saint-Maximin (Oise)

Transaction d'un montant de 39,5 millions d'euros (droits inclus)

Centre commercial attenant à un hypermarché Cora

Première acquisition de Galimmo depuis sa création en 2016

Paris, le 17 décembre 2018 - Galimmo SCA, société du groupe Galimmo Real Estate, spécialisée dans l'immobilier de commerce et dans la valorisation de centres commerciaux, annonce ce jour la signature d'une promesse de vente avec Klépierre pour l'acquisition d'un centre commercial situé à Creil Saint-Maximin dans l'Oise (60) pour un montant de 39,5 millions d'euros (droits inclus).

Maël Aoustin, Directeur Général, déclare : « Cette acquisition marque une nouvelle étape dans le développement du groupe depuis sa création il y a deux ans. Après avoir inauguré en 2018 deux réalisations significatives, l'extension/rénovation des centres commerciaux d'Evian-Publier et de Colmar-Houssen, nous poursuivons le déploiement de notre stratégie en renforçant notre portefeuille en France au travers de cette première acquisition d'un actif à fort potentiel ».

Au coeur de la puissante zone commerciale de Saint-Maximin et à proximité de la ville de Creil, le centre commercial se compose d'une galerie de près de 40 enseignes et 4 069 m² GLA attenante à un hypermarché Cora. Le centre commercial associe des enseignes de shopping (prêt-à-porter, cosmétiques, sport) à une offre répondant aux besoins quotidiens des clients (pharmacie, restauration et services). L'ensemble du site constitué avec l'hypermarché et sa cafétéria, propriétés de Cora, couvre une surface totale de 19 234 m².

Cette acquisition vient renforcer le portefeuille d'actifs à fort potentiel de Galimmo. La société prévoit de déployer sur ce centre commercial sa stratégie de valorisation au travers d'une politique d'asset management et d'investissements dynamique. Dès l'acquisition finalisée, les projets de développement identifiés sur le centre de Creil Saint-Maximin seront intégrés au pipeline de Galimmo.

L'opération est financée par un crédit bancaire et par fonds propres.

Pour cette acquisition, Galimmo SCA a été conseillée par le cabinet d'avocats De Pardieu Brocas Maffei ainsi que par l'étude notariale Oudot et associés.

A propos de Galimmo SCA

Devenue une foncière en septembre 2016, Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611) est une société cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris, spécialisée dans l'immobilier de commerce et dédiée à la valorisation et à la gestion de galeries commerciales attenantes à des hypermarchés Cora. Son patrimoine, d'une valeur (hors droits) de 619,1 millions d'euros au 30 juin 2018, est composé de 51 galeries en France. Galimmo SCA possède également une participation de 15% dans un groupe qui détient 7 galeries commerciales en Belgique. Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services France, filiale à 100% de Galimmo Real Estate.

Pour plus d'information sur la société

A propos de Galimmo Real Estate

Galimmo Real Estate, société de droit belge, est une foncière spécialisée dans l'immobilier de commerce et dans la valorisation de centres commerciaux en Europe. Au travers de ses filiales organisées par pays, Galimmo Real Estate opère un total de 65 galeries commerciales attenantes à des hypermarchés Cora, situées en Belgique, en France, au Luxembourg et en Roumanie, et dont la valeur (hors droits) s'élève à 1,1 milliard d'euros au 30 juin 2018. En Belgique, Galimmo Real Estate contrôle, avec une participation de 85%, un groupe de sociétés qui détiennent un total de 7 galeries commerciales. Les 15% restants sont détenus par la société foncière Galimmo SCA.

Pour plus d'information sur la société

