Galliford Try : Bovis Home va finalement reprendre l'immobilier résidentiel

La reprise des discussions entre Galliford Try et Bovis Home en vue d'un rapprochement dans l'immobilier résidentiel relance l'action Galliford (+15% à 707,25 GBp) et enfonce celle de Bovis (-5% à 1008,5 GBp) à la Bourse de Londres. Le projet valoriserait les divisions Linden Homes et Partnerships & Regeneration de Galliford Try à 1,075 Md£. Il n'est pas question de fusion entre les deux maisons-mères : Galliford Try restera une société de BTP cotée.Initialement, Bovis négociait le rachat des activités résidentielle de Galliford sur la base de 950 M£. Mais les discussions avaient capoté en mai. La nouvelle opération prévoit que les actionnaires de Galliford recevront 0,57406 action de Bovis Homes pour chaque action de Galliford qu'ils détiennent, soit une valeur de 675 millions de livres, tandis que Galliford recevra 300 M£ en numéraire. L'acquéreur reprendra en parallèle à son compte une dette de 100 M£ et la charge du plan de retraite, dans des conditions satisfaisantes qui restent à déterminer.Bovis prendra en charge la dette à 10 ans de Galliford d'une valeur de 100 millions de livres sterling, les actionnaires du constructeur britannique détenant environ 29,3% de l'entité élargie de Bovis Homes, ont déclaré les sociétés.A l'issue de la transaction, les actionnaires de Galliford Try détiendront 29,3% d'un groupe Bovis Home élargi. Les discussions ont bien avancé mais rien ne dit, à ce stade, que le projet aboutira.