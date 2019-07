GAM a remboursé 100,5% aux investisseurs pour la liquidation du fonds ARBF

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs en difficulté GAM a reçu la totalité du produit de la vente des actifs restants des fonds liquidés ARBF ("Absolute-Return-Bond"), selon un communiqué paru dans la nuit de lundi à mardi.

Suite à cette liquidation, 100,5% en moyenne de la valeur nette d'inventaire des montants détenus dans les fonds respectifs seront remboursés aux clients. Les fonds étaient domiciliés au Luxembourg, en Irlande, aux îles Caïman et en Australie.

La liquidation a débuté en septembre 2018. Les paiements finaux sont attendus d'ici la fin juillet.

Selon David Jacob, directeur général de GAM, le gestionnaire d'actifs "remercie ses clients pour leur patience durant le processus de liquidation. Nous nous concentrons entièrement sur la stabilisation de l'entreprise et sa croissance future, la mise en oeuvre du plan de restructuration et la création de valeur pour nos clients et actionnaires".

ck/al