GAM a subi de plein fouet l'affaire Tim Haywood au 3e trimestre

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs GAM poursuit son chemin de croix après la suspension du gérant star Tim Haywood et la liquidation de certains fonds de placement. Le groupe zurichois a subi une contraction de la masse sous gestion à fin septembre plus forte qu'attendue. Signe inquiétant, la baisse des volumes s'est étendue au-delà des activités non poursuivies.

Au terme du troisième trimestre, GAM affichait une masse sous gestion de 146,1 milliards de francs suisses contre 163,8 milliards à fin juin, soit un recul de 10,8%. L'affaire Haywood a éclaté en juillet.

Le recul imputable aux fonds liquidés ARBF ("Absolute-Return-Bond") s'élève à 10,8 milliards, indique mardi GAM. Ce total prend en compte des sorties nettes de 3,2 milliards, la liquidation de capitaux à hauteur de 7,7 milliards et un effet de marché et de change positif de 0,1 milliard. La masse sous gestion de ces véhicules de placement s'élevait à 0,2 milliard à fin septembre.

A l'heure actuelle, entre 82% et 91% de l'argent investi dans les fonds UCITS luxembourgeois et irlandais ont été remboursés. La fourchette atteint 66-72% pour les véhicules de placement domiciliés dans les Iles Cayman et en Australie.

La liquidation totale devrait intervenir dans les prochains mois, selon le communiqué. Une distribution sera encore versée aux investisseurs au quatrième trimestre.

Mesures d'économie

"Les conséquences de la suspension d'un directeur de l'investissement des ARBF ont représenté un net revers pour GAM. Nous nous sommes engagés à mettre en oeuvre des mesures immédiates et rapides pour soutenir la rentabilité", affirme Alexander Friedman, codirecteur général, cité dans le communiqué.

GAM fournira de nouvelles indications au sujet de ces mesures d'économie lors de la publication des résultats annuels, le 21 février.

Le groupe zurichois est dans l'oeil du cyclone depuis cet été après la suspension de M. Haywood. Un lanceur d'alerte a signalé des irrégularités dans la gestion des risques et la documentation. GAM a été contraint de liquider les fonds ARBF au prix d'importantes sorties d'argent.

Dans la division Investment Management, les actifs sous gestion ont reculé à 66,8 milliards, à comparer aux 84,4 milliards trois mois plus tôt. Outre la saignée causée par la liquidation des fonds ARBF, les marchés et les effets de change ont pesé négativement à hauteur de 1,5 milliard sur la masse des activités estampillées GAM.

Les produits en marque blanche ("Private Labelling") ont totalisé un volume de 79,3 milliards, pratiquement stable par rapport au dernier pointage (79,4 milliards). Toutes ces valeurs manquent les prévisions du consensus AWP.

L'action en chute libre

Au troisième trimestre, GAM a enregistré un reflux net d'argent de 8,1 milliards de francs suisses, dont -8,5 milliards pour Investment Management et des entrées de 0,4 milliard pour Private Labelling. Les analystes s'attendaient à des reflux plus importants. En revanche, Private Labelling manque le coche.

Les sorties imputables aux fonds non-ARBF s'élèvent à 5,3 milliards. Pour les analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), il est difficile de déterminer dans quelle mesure l'affaire Haywood a plombé les véhicules n'étant pas concernés par la liquidation.

Les conditions difficiles prévalant sur les marchés financiers devraient encore se poursuivre, affirme GAM. Le gestionnaire d'actifs revendique toutefois une amélioration tendancielle de la collecte d'argent depuis le début du mois d'octobre.

Les investisseurs sanctionnaient lourdement le gestionnaire d'actifs. Déjà passablement chahuté depuis juillet, le titre GAM a sombré mardi à un nouveau plancher historique à 5,70 francs suisses. Vers 12h20, l'action plongeait encore de 19,0% à 5,93 francs suisses, dans un SPI en recul de 1,45%.

Depuis le début de l'année, le titre a perdu les deux tiers de sa valeur. La chute du cours ne peut que renforcer les appétits d'acquisition rapportés par la presse récemment, avertit la ZKB.

