GAM: la liquidation des fonds ARBF se déroule comme prévu

Zurich (awp) - Selon le gestionnaire d'actifs GAM, la liquidation des fonds controversés ARBF ("Absolute-Return-Bond") se déroule conformément aux prévisions. Sur les fonds domiciliés au Luxembourg, entre 82-86% des montants ont d'ores et déjà été remboursés, a confié vendredi un porte-parole à AWP. Sur ceux basés en Irlande, le taux se situe entre 82-91%.

Pour GAM, la priorité est de maximiser la valeur pour les investisseurs et d'assurer que tous sont traités de manière juste et équitable. C'est pourquoi le groupe s'efforce de trouver le juste équilibre entre maximisation de valeur et rapidité d'exécution.

Après la suspension du directeur des investissements vedette Tim Haywood, responsable de la stratégie ARBF auprès de GAM, ce type de placement avait été dans un premier temps suspendu. Et le 10 août, le gestionnaire d'actifs en a annoncé la liquidation.

En novembre 2017, le gestionnaire vedette de GAM avait fait l'objet d'une enquête interne, qui avait mis à jour des irrégularités dans la gestion du risque et dans la documentation. A la question de savoir quand il fallait s'attendre à la conclusion de la procédure disciplinaire en cours, GAM n'a pas souhaité s'exprimer.

