GAM nomme Jeremy Roberts directeur "Global Distribution"

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs GAM a désigné Jeremy Roberts au poste de directeur "Global Distribution". A partir de septembre, M. Roberts rapportera directement au patron du groupe Peter Sanderson, a précisé la société jeudi soir.

M. Roberts a notamment travaillé chez BlackRock, comme co-directeur "EMEA Retail Sales" et directeur des activités de détail en Grande-Bretagne. Il jouit de plus de 20 ans d'expérience dans la gestion d'investissements et d'une "grande expertise" avec des clients de Grande-Bretagne, d'Europe, d'Asie et du Moyen-Orient.

Dans le cadre des nominations prévues pour le secteur "Distribution and Sales", un autre poste sera prochainement pourvu comme directeur "Global Institutional Solutions". Les deux nouveaux directeurs reprendront les tâches de Tim Rainsford ("Group Head of Sales and Distribution") qui quitte le groupe pour se consacrer à d'autres défis professionnels.

ys/rp