GAM peut se défaire de ses fonds à problèmes

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs GAM a annoncé mardi avoir obtenu les autorisations nécessaires pour démarrer le processus du liquidation des fonds qui avaient été gérés par un responsable entre temps mis à pied.

"Chaque investisseur recevra sa participation proportionnelle en numéraire dans le cadre du processus de liquidation" qui doit démarrer dans les prochains jours. Les fonds irlando-luxembourgeois Ucits doivent rembourser entre 74% et 87% et ceux domiciliés aux îles Cayman ainsi que les fonds associés en Australie entre 60% et 66%, a précisé GAM dans un communiqué.

Parallèlement à ce remboursement partiel, le groupe zurichois compte proposer des placements alternatifs à ses investisseurs.

GAM avait annoncé début août liquider des fonds qui avaient été suspendus après la mise à pied du responsable en charge de ces véhicules d'investissement. Après la suspension de Tim Haywood, de nombreux investisseurs avaient retiré leurs avoirs.

L'opération de liquidation concerne au total neuf fonds d'une valeur totale de 7,3 milliards de francs suisses.

Le gestionnaire d'actifs zurichois avait annoncé fin juillet la suspension du directeur des investissements en charge de la stratégie "Absolute return bond" (ARBF), Tim Haywood, visé par une enquête interne. Celle-ci concerne les procédures de gestion du risque ainsi que des obligations en matière de documentation, mais "ne soulève aucun doute quant à l'honnêteté" de l'intéressé.

"La suspension et la décision de liquider les fonds ARBF a été un processus difficile, mais nécessaire", a affirmé le directeur général de GAM, Alexander Friedman, cité dans un communiqué.

al/rp