Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs GAM réorganise sa direction dans le cadre de sa restructuration. Le conseil d'administration accueillera également un nouveau membre, indique jeudi le gestionnaire d'actifs zurichois.

Tim Rainsford, actuel directeur des ventes et de la distribution, Rachel Wheeler, directrice juridique et Martin Jufer, responsable du Private Labelling ne feront plus partie du directoire à partir du 1er avril prochain.

Ils exerceront cependant des fonctions à responsabilités au sein du nouveau groupe "Senior Leadership Team" mis en place pour améliorer notamment la coordination de la société.

La direction générale se compose désormais Peter Sanderson (directeur général), Richard McNamara (directeur financier), Elmar Zumbühl (directeur des risques et Steve Rafferty (directeur des opérations), détaille le communiqué.

Thomas Schneider, actuel président du conseil d'administration de la Banque cantonale de Bâle-Campagne, un spécialiste de l'audit bancaire, rejoindra pour sa part le conseil d'administration, son élection étant soumise aux actionnaires lors de l'assemblée générale prévue le 30 avril prochain.

