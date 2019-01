Presse: les investisseurs de GAM vont récupérer presque tout leur argent

Zurich (awp) - Les investisseurs qui avaient misé dans les fonds gelés de GAM Holding devraient récupérer presque toute leur mise. C'est en tout cas ce qu'a rapporté vendredi soir l'agence Bloomberg, citant des "milieux au courant". La société se rapproche de la fin du processus de liquidation qui a été déclenché après la suspension du manager des fonds en question.

En août dernier, GAM avait gelé plus de 7 milliards de dollars dans neuf fonds. Selon Bloomberg, le groupe est en train de vendre les dernières positions et pourrait finaliser la liquidation des fonds ces prochaines semaines. Le mois dernier, GAM avait annoncé que, selon le fonds (au 12 décembre), entre 66% et 92% de la fortune serait remboursée aux investisseurs. Sous condition de la situation des marchés, le processus de liquidation devrait être achevé au 1er trimestre 2019, avait précisé le gestionnaire d'actifs zurichois à l'époque.

Dans une réaction écrite communiquée vendredi soir à AWP, GAM a précisé que le processus de liquidation est encore en cours, si bien qu'il serait prématuré de faire des déclarations sur la finalisation et le résultat du processus à l'heure actuelle. Les investisseurs seront directement informés dès que la liquidation sera achevée.

Selon une information de mi-décembre, GAM s'attend à avoir dégagé une perte de près de 1 milliard de francs suisses en 2018. Le groupe a souffert d'un important reflux d'argent depuis la suspension du manager de fonds Tim Haywood à fin juillet dernier. Le manager s'est vu reprocher un management du risque incorrect. En décembre, GAM a annoncé se soumettre à une profonde restructuration.

uh/ra/jb/rp