GAMESTOP : Credit Suisse reste négatif sur le dossier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a confirmé son opinion Sous-performance et son objectif de cours de 3,50 dollars sur GameStop après l'annonce des résultats du premier trimestre. Le bureau d'études souligne que la performance est faible, mais réserve peu de surprises. Le bureau d'études s'attend à ce que les ventes et la marge brute restent sous pression et pense qu'il sera difficile de revenir à un EBITDA positif cette année, même avec de nouvelles consoles au quatrième trimestre, car les catégories à marge plus élevée comme les consoles d'occasion sont en déclin.