GAMESTOP : le bénéfice par action ressort sous les attentes

GameStop, le premier distributeur mondial de jeux vidéo, a présenté des comptes plus dégradés que prévu. Au deuxième trimestre, clos début juillet, il a publié une perte nette de 24,9 millions de dollars, soit - 24 cents par action, contre un bénéfice net de 22 millions de dollars, représentant 22 cents par action, un an plus tôt. Retraité des éléments exceptionnels, il a atteint 5 cents, inférieur de 3 cents au consensus Thomson Reuters de 8 cents.Les ventes de Gamestop ont reculé de 2,4% à 1,65 milliard de dollars, là où le marché anticipait 1,62 milliard de dollars. A surface comparable, l'activité a reculé de 0,5%, dont +2,4% aux Etats-Unis et -6,9% à l'international.Le premier distributeur mondial de jeux vidéo a confirmé ses objectifs 2018 de ventes en recul de 2% à 6%, dont de stable à -5% à surface comparable. Le bénéfice par action ajusté est prévu entre 3 et 3,35 dollars.