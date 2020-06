GAMESTOP : présente des comptes plus dégradés que prévu

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le premier distributeur mondial de jeux vidéo, qui possède notamment Micromania en France, GameStop, est attendu en forte baisse après avoir dévoilé des résultats décevants. Au premier trimestre, clos début mai, il a essuyé une perte nette de 165,7 millions de dollars, soit 2,57 dollars par titre contre un bénéfice de 6,8 millions de dollars ou 7 cents par action, un an plus tôt. Ajustée, la perte par action est ressortie à 1,61 dollar, bien plus importante que le consensus FactSet s'élevant à -95 cents.Les revenus ont chuté de 33% à 1,02 milliard de dollars à comparer aux attentes de 1,1 milliard. A surface comparable, ils ont baissé de 30% du fait de la fermeture des magasins. Le marché anticipait -27,5%. Les ventes en ligne ont flambé de 519%.GameStop continue de ne pas donner de prévisions. Le distributeur note cependant que les revenus ont reculé de 4% à surface comparable en mai.