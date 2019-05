Gap : Jefferies reste à l'achat

31/05/2019 | 14:14

L'analyste Jefferies confirme ce vendredi sa recommandation 'achat' sur le titre Gap, après la publication par le groupe de résultats impactés par un mauvais temps ayant nui au trafic en magasin.



' Même si le temps n'a pas été favorable en mai, (...) nous anticipons une amélioration des résultats à partir de maintenant ', estime Jefferies, pour qui le titre pourrait aller jusqu'à doubler de valeur.



L'analyste confirme ainsi son objectif de cours de 40 dollars, à comparer à un cours actuel de l'ordre d'un peu plus de 20 dollars.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.