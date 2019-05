GAP : abaisse sa prévision de bénéfice par action annuel, le titre chute

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gap décroche de 13,83% à 17,76 dollars à Wall Street après avoir abaissé sa prévision de bénéfice par action pour 2019 dans le sillage d'un premier trimestre inférieur aux attentes du marché. Ainsi, sur la période, le groupe de prêt-à-porter a enregistré un bénéfice net de 227 millions de dollars contre 164 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté ressort à 24 cents par action. Quant aux ventes, elles ont reculé de 2 % pour s'établir à 3,7 milliards de dollars. Les ventes à magasins comparables ont diminué de 4 %, comparativement à une hausse de 1 % l'an dernier.Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à un bénéfice ajusté de 32 cents par action et sur des ventes de 3,8 milliards de dollars pour le trimestre."Ce trimestre a été extrêmement difficile et nous ne sommes pas du tout satisfaits de nos résultats. Nous sommes déterminés à améliorer notre exécution et notre rendement cette année ", a déclaré Art Peck, président et chef de la direction, Gap Inc.Dans ce contexte, le groupe a abaissé son objectif de bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2019. Il vise désormais une fourchette cible de 2,05 à 2,15 dollars contre une précédente comprise entre 2,40 et 2,55 dollars."Nous restons confiants dans notre projet de séparation en deux sociétés cotées en bourse indépendantes en 2020, et nous nous concentrons sur la création de valeur à long terme et la croissance rentable des deux sociétés", a ajouté Art Peck.