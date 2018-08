GAP : les résultats dépassent les attentes, mais les revenus de la marque Gap déçoivent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le distributeur de vêtements Gap a dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu, mais la performance de sa marge éponyme a déçu. Au deuxième trimestre, le propriétaire des marques Old Navy et Banana Republic a fait état d'un bénéfice net de 297 millions de dollars, soit 76 cents par action, contre respectivement 271 millions de dollars et 68 cents un an plus tôt. Il a dépassé de 4 cents le consensus Reuters. Le chiffre d'affaires a, lui, augmenté de 8% à 4,1 milliards de dollars alors que le marché ciblait 4,01 milliards de dollars.Il a progressé de 2% à surface comparable, un indicateur clé du secteur. Si les revenus d'Old Navy et de Banana Republic ont enregistré des progressions respectives de 5% et 2%, la marque Gap a vu les siens chuté de 5%. Or l'activité de cette dernière était attendue en repli de seulement 2,55%, selon le consensus Thomson Reuters.Enfin, Gap a réaffirmé son objectif 2018 d'un bénéfice par action ajusté compris entre 2,55 et 2,70 dollars pour des ventes à données comparables au pire stable et au mieux en légère progression.