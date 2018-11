GAP : repli de 7% des ventes de la marque Gap au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gap prévoit de fermer des centaines de magasins sous-performants Gap. Le groupe a pris cette décision compte tenu du repli de 7% des ventes dans les magasins Gap ouverts depuis plus d'un an au troisième trimestre. Grâce aux ventes de ses deux autres marques, Old Navy and Banana Republic, le groupe américain d'habillement est parvenu à dégager des ventes stables à périmètre constant. L'an dernier à la même époque, elles avaient grimpé de 3%. Pour l'exercice complet, le groupe continue de tabler sur des ventes, à périmètre constant, stables ou en légère hausse.Au troisième trimestre 2018, Gap a réalisé un bénéfice net en hausse de 16% à 266 millions de dollars, ou 69 cents par action. Le chiffre d'affaires a progressé de 7% à 4,1 milliards. Les analystes tablaient sur un BPA de 67 cents et sur un chiffre d'affaires de 4 milliards.Pour l'exercice complet, Gap table sur un BPA compris entre 2,55 et 2,60 dollars. Wall Street vise 2,56 dollars.