Gap : Agenda economique du jeudi 23 août

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** PARIS : - 08h45 Enquêtes de conjoncture de l'Insee / août - 08h45 Enquête sur les investissements dans l'industrie / T3 - 08h45 Commercialisation de logements neufs / T2 - 09h00 Indices PMI flash manufacturier et services / août TOKYO : - Indice PMI IHS Markit manufacturier flash / août BERLIN : - 09h30 Indices PMI IHS Markit flash / août BRUXELLES : - 10h00 Indices PMI IHS Markit flash zone euro / août - 16h00 Indice de confiance du consommateur en zone euro / août (1ère estimation) FRANCFORT : - 13h30 Compte rendu de la réunion de politique monétaire de la BCE du 26 juillet WASHINGTON : - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 18 août - 16h00 Ventes de logements neufs / juillet JACKSON HOLE : - Symposium économique de la Fed de Kansas City (1ère journée) SOCIÉTÉS : NEW YORK : - Gap / résultats du T2 (après Bourse) - HP / résultats du T3 (après Bourse)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GAP -0.31% 32.21 -5.14% HP INC 0.00% 24.49 16.56%