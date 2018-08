Gap : dépasse les attentes au 2e trimestre

24/08/2018 | 08:00

Gap a dévoilé jeudi soir un bénéfice en hausse de 12% à 76 cents par action sur son premier trimestre comptable, supérieur de quatre cents au consensus, malgré un tassement de la marge opérationnelle ajustée de 0,1 point à 10,1%.



A 4,1 milliards de dollars, le chiffre d'affaires s'est accru de 8%, mais en excluant l'effet d'une semaine supplémentaire et d'un nouveau standard comptable, les ventes se sont accrues de 2% en données comparables.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, la chaine de vêtements de San Francisco confirme anticiper un BPA entre 2,55 et 2,70 dollars pour des revenus 'stables ou en légère croissance' en données comparables.



