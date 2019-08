Gap : Wedbush reste neutre après les trimestriels

23/08/2019 | 14:33

Wedbush réaffirme sa position 'neutre' et son objectif de cours de 19 dollars sur Gap, au lendemain de la publication par la chaine de vêtements de ses trimestriels, marqués par un BPA supérieur de 10 cents au consensus.



'Des tendances de fréquentation plus faibles que prévu ont pénalisé le trimestre, et conduit à des niveaux promotionnels élevés dans le but de nettoyer les stocks alors que la météo redevenait positive', note toutefois le broker.



S'il juge le dossier 'convaincant', avec une direction concentrée sur les bonnes mesures qui permettront de la valeur sur le long terme, Wedbush préfère 'rester sur la touche pour l'instant, attendant des signes qu'un redressement de la marque Gap prenne pied'.



