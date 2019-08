Gap : La valeur du jour à Wall Street - GAP dévoile un deuxième trimestre peu convaincant

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gap recule de 0,34% à 17,63 dollars à Wall Street dans le sillage de ses résultats du deuxième trimestre. Le groupe d’habillement a dégagé un bénéfice net de 168 millions de dollars au titre de son deuxième trimestre, soit 44 cents par action, contre 297 millions de dollars, soit 76 cents par action un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté s’est établi à 63 cents. Quant au chiffre d’affaires est ressorti à 4 milliards de dollars, en repli de 4%. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à un bénéfice ajusté de 53 cents par action et des ventes de 4,02 milliards de dollars.Concernant les ventes des magasins comparables, elles ont diminué de 4% au cours du trimestre, comparativement à une hausse de 2%."Nous évoluons dans un environnement difficile, mais je demeure confiant dans la force de nos marques et dans nos projets d'avenir alors que nous travaillons au lancement de deux sociétés ouvertes indépendantes ", a déclaré Art Peck, président directeur général."En ce début de deuxième semestre, nous restons très concentrés sur la discipline en matière de stocks et de dépenses afin d'améliorer les résultats", a-t-il ajouté.Concernant l'ensemble de l'exercice, Gap a confirmé ses prévisions de bénéfice par action ajusté. Il vise ainsi une fourchette de de 2,05 à 2,15 dollars.