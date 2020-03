Gap : anticipe une fermeture prolongée des magasins

31/03/2020 | 16:07

Le groupe Gap indique s'attendre à ce que les fermetures de ses magasins en Amérique du Nord et en Europe durent au-delà de la date annoncée jusque-là (1er avril), en raison de la prolongation des mesures existantes pour lutter contre le coronavirus.



Dans le cadre de cette décision, la société mettra au chômage la majorité de son personnel aux États-Unis et au Canada, suspendant le paiement du salaire mais continuant à offrir divers avantages jusqu'à ce que les magasins puissent rouvrir.



Pour soutenir ses employés, le détaillant a ainsi mis en place une plate-forme comprenant des ressources pour identifier et postuler à des postes temporaires chez d'autres détaillants qui restent ouverts et qui continuent d'embaucher du personnel.



La société a également décidé de réduire ses effectifs dans toutes ses fonctions 'corporate' dans le monde, tandis que l'ensemble de son équipe de direction, ainsi que le conseil d'administration, se verra appliquée une réduction de salaire temporaire.



Rappelons que Gap a fermé tous ses magasins en Amérique du Nord et en Europe il y a deux semaines.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.