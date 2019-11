Gap : attendu en baisse après le départ de son DG et une alerte sur résultats

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--L'action Gap devrait ouvrir en forte baisse vendredi à Wall Street, après l'annonce par la chaîne d'habillement du départ de son directeur général, Art Peck, et la révision en baisse de ses prévisions pour l'exercice 2019-2020.

L'action Gap plonge de 9,5%, à 16,34 dollars, vendredi dans les échanges électroniques avant l'ouverture de Wall Street.

Art Peck "quittera l'entreprise après une brève transition", a indiqué la chaîne de magasins de prêt-à-porter jeudi soir dans un communiqué, sans fournir davantage de précisions. Il sera remplacé de manière provisoire par le président du conseil d'administration, Robert J. Fisher, qui est le fils des co-fondateurs de l'entreprise.

Art Peck avait en apparence insufflé une nouvelle dynamique chez Gap en annonçant en février un plan visant à séparer la marque à petits prix en plein essor, Old Navy, du reste des activités et à créer deux entités distinctes cotées en Bourse en 2020. Art Peck devait rester PDG de la société mère des enseignes Gap, Banana Republic et Athleta.

Le projet de scission a été bien accueilli par les investisseurs, car il est susceptible de relancer les ventes et la rentabilité d'un groupe dont la marque éponyme a souffert de la concurrence de chaînes de mode à bas prix comme H&M et Zara.

Mais Gap a averti jeudi que les ventes de l'ensemble de ses marques avaient décliné au troisième trimestre, clos le 2 novembre. Le chiffre d'affaires à périmètre comparable de la marque Gap a diminué de 7%, tandis que celui de Banana Republic a baissé de 3%. Le chiffre d'affaires d'Old Navy a reculé de 4%.

Gap a également indiqué anticiper un bénéfice ajusté de 1,70 à 1,75 dollar par action pour l'exercice en cours, contre une précédente prévision de 2,05 à 2,15 dollars par action.

La directrice financière, Teri List-Stoll, a justifié cette révision en baisse par des conditions de marché difficiles et des mauvais choix de l'entreprise, soulignant que les marques de Gap faisaient face à des défis en matière de produits et d'exploitation.

"Il y a encore du travail à accomplir", a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse. "Nous savons ce que ces marques sont capables de produire."

-Micah Maidenberg, The Wall Street Journal

(Version française Jérôme Batteau) ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire