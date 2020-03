Gap : au-dessus des attentes au quatrième trimestre 2019

13/03/2020 | 12:42

Gap annonce avoir engrangé sur son dernier trimestre comptable une perte nette de 49 cents par action, pour des revenus de 4,67 milliards de dollars, à comparer à un BPA de 72 cents et à des revenus de 4,62 milliards pour la même période un an plus tôt.



En données ajustées, le BPA s'affiche à 58 cents, alors que le consensus visait un BPA trimestriel de 40 cents.



Sur l'année, les revenus s'affichent à 16,4 milliards de dollars, contre 16,58 milliards en 2018, pour un BPA de 93 cents, contre 2,59 dollars pour l'exercice précédent.



