Gap : chute de 42% du BPA au 2e trimestre

23/08/2019 | 08:25

La chaine de vêtements Gap a dévoilé jeudi soir un BPA en chute de 42% à 44 cents sur son deuxième trimestre comptable (clos le 3 août), mais en données ajustées d'éléments exceptionnels, il s'est établi à 63 cents.



La marge opérationnelle ajustée a baissé de 1,4 point à 8,3%, pour des revenus de quatre milliards de dollars, en baisse de 2% en publié et de 4% en comparable (dont un recul de 7% pour la marque Gap proprement-dite).



Pour l'exercice en cours, le groupe de San Francisco confirme anticiper un BPA ajusté entre 2,05 et 2,15 dollars pour des revenus en baisse à un pourcentage 'dans le bas de la plage à un chiffre' en données comparables.



