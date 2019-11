Gap : démission du CEO et objectifs annuels abaissés

08/11/2019 | 14:45

Gap a fait part jeudi soir du départ de son directeur général (CEO) Art Peck, départ qui prendra effet après une brève période de transition. Les fonctions de CEO sont assurées à titre temporaire par le président non exécutif du conseil d'administration, Robert Fisher.



Par ailleurs, la chaine de vêtements de San Francisco a révisé en baisse sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice en cours, à entre 1,70 et 1,75 dollar, au lieu de 2,05 à 2,15 dollars en estimation précédente.



Pour son troisième trimestre, Gap s'attend à publier un BPA ajusté de l'ordre de 50 à 52 cents et des ventes comparables en baisse de 4%, mettant en avant 'les impacts macroéconomiques et une fréquentation plus faible'.



