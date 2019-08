Gap : en berne après ses trimestriels mitigés

23/08/2019 | 15:47

Gap lâche 3,4% sur le Nasdaq, au lendemain de la publication d'un BPA ajusté trimestriel de 63 cents, supérieur de 10 cents au consensus, mais de revenus en recul de 4% en comparable, contre un repli de 3,1% attendu par les analystes.



'Des tendances de fréquentation plus faibles que prévu ont pénalisé le trimestre, et conduit à des niveaux promotionnels élevés dans le but de nettoyer les stocks alors que la météo redevenait positive', explique Wedbush.



S'il juge le dossier 'convaincant', avec une direction concentrée sur les bonnes mesures qui permettront de la valeur sur le long terme, Wedbush préfère 'rester sur la touche pour l'instant, attendant des signes qu'un redressement de la marque Gap prenne pied'.



