Gap : en hausse, un broker en soutien

13/09/2019 | 16:50

Le titre Gap s'affiche en hausse de +0,4% ce vendredi, alors que l'analyste Jefferies a confirmé sa recommandation “achat” sur celui-ci, après une réunion investisseurs consacrée à ses plans de croissance.



“Le management prévoit de doubler le nombre de magasins, à 2.000, grâce à la croissance sur des marchés plus petits et mal desservis”, retient notamment l'analyste, qui se dit “confiant dans les capacités du management”.



Le broker confirme ainsi son objectif de cours de 37 dollars.



