Gap : fermeture de tous les magasins en Amérique du Nord

18/03/2020 | 11:51

Face à la propagation du coronavirus, Gap fait part de la fermeture temporaire de tous les magasins de ses enseignes Old Navy, Athleta, Banana Republic, Gap, Janie and Jack et Intermix, en Amérique du Nord, à partir du 19 mars et pour les deux prochaines semaines.



'Nous fournirons aux employés de nos magasins concernés la continuité des rémunérations et des prestations durant cette période de deux semaines', précise la chaine de vêtements, ajoutant que ses produits restent disponibles sur ses sites Internet.



