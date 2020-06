Gap : perte plus lourde que prévu au 1er trimestre

05/06/2020 | 13:40

Gap a indiqué jeudi soir avoir essuyé une perte nette de 2,51 dollars par action au titre de son premier trimestre comptable, à comparer à un BPA de 60 cents un an auparavant, et alors que le consensus ne craignait qu'une perte de l'ordre de 50 cents par action.



La chaine de vêtements a affiché une perte opérationnelle de 1,2 milliard de dollars, avec une marge brute en déclin à 12,7% et des revenus en chute de 43%, reflétant la fermeture temporaire de magasins à la mi-mars en raison de la crise sanitaire.



S'attendant toutefois à ce que la grande majorité de ses magasins soient réouverts en juin, sa CEO Sonia Syngal estime que 'les actions prises par le groupe lui apporteront une fondation stable alors qu'il navigue dans l'incertitude à court terme'.



