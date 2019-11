La valeur du jour à Wall Street - GAP : entre le départ du DG et l'abaissement des prévisions de bénéfice annuel, le titre plonge

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gap a annoncé le départ de son président directeur général, Art Peck, avec effet immédiat. A compter d'aujourd'hui, Robert J. Fisher, l'actuel président du conseil d’administration, agira également à titre de président directeur général par intérim. Le groupe de mode a par ailleurs abaissé ses prévisions de bénéfice annuel. Il table désormais sur un bénéfice ajusté de 1,70 à 1,75 dollar par action contre une précédente fourchette de 2,05 à 2,15 dollars par action. A l’approche de la mi-séance à Wall Street, le titre plonge de 7,70% à 16,67 dollars.Concernant le troisième trimestre, Gap prévoit que le bénéfice dilué par action ajusté sera d'environ 0,50 à 0,52 dollar."Il s'agit d'un trimestre difficile, car les répercussions macroéconomiques et le ralentissement du trafic ont exercé une pression supplémentaire sur les résultats, qui ont été entravés par les difficultés liées aux produits et à l'exploitation des principales marques ", a déclaré Teri List-Stoll, directrice financière."Nous avons énormément confiance en nos marques", a-t-elle ajouté, tout en précisant qu'"il reste encore du travail à faire (...) pour assurer la croissance rentable".Investisseurs et analystes s'interrogent, à l'image de Jefferies.Le bureau d'analyse souligne que le départ du PDG, créée un vide de leadership permanent. Un certain nombre de questions se posent donc. Il se demande notamment si la cession de se poursuit toujours.En attendant d'en savoir plus, Jefferies a maintenu sa recommandation Achat et son objectif de 37 dollars.