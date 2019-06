Garmin : reg; annonce le décès de son co-fondateur et président honoraire Gary Burrell

L’innovateur, entrepreneur et leader-serviteur restera dans nos mémoires pour avoir su faire passer Garmin du stade de la start-up à l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la technologie GPS

Garmin International, Inc., une unité de Garmin Ltd. (NASDAQ : GRMN), a annoncé que Gary Burrell, pionnier de l’aviation et co-fondateur de Garmin Ltd., est décédé le 12 juin 2019, à l’âge de 81 ans. M. Burrell avait pris sa retraite en 2002, et il continua d’exercer les fonctions de co-président de Garmin jusqu’en 2004 date à laquelle il fut nommé président honoraire.

M. Burrell avait co-fondé Garmin avec Dr Min Kao en 1989 en ayant pour vision de créer des produits optimisés par une technologie émergente appelée Global Positioning System, ou GPS. Trente ans plus tard, Garmin qui ne comptait au départ qu’une poignée d’ingénieurs est devenu un acteur majeur du secteur des produits de localisation et de communication, avec plus de 13 000 collaborateurs dans 60 bureaux à travers le monde. Parmi ses nombreuses réussites, ce sont les emplois qu’il contribua à créer dont Gary était le plus fier.

« Gary Burrell était mon ami, mentor et partenaire depuis plus de 30 ans, » a confié Min Kao. « Sa vision, ses valeurs, ses talents d’ingénieur et son engagement au service de nos clients sont les piliers sur lesquels repose la croissance de notre entreprise. Ce fut un énorme privilège et une bénédiction pour moi d’avoir connu cet homme remarquable, et je sais que ce qu’il nous lègue ne s’éteindra pas. »

Au cours de ses 50 années de ’carrière, Gary Burrell a motivé des milliers de salariés dont il était le mentor. Parmi eux, le PDG de Garmin, Cliff Pemble, l’une des premières recrues de Gary Burrell.

« Si Gary restera dans les mémoires comme l’un des grands entrepreneurs de notre temps, je me souviendrai de sa façon inhabituelle de diriger notre société, en se désignant parfois son leader-serviteur », a confié M. Pemble. « Qu’il s’agisse de créer le meilleur produit, ou de son comportement en tant que leader, Gary envisageait toujours l’impact que la décision aurait sur les autres avant que sur lui-même. Son exemple n’a pas seulement inspiré ma contribution à Garmin, elle a également eu une influence positive sur moi sur ma vie d’époux et de père. Je suis à jamais reconnaissant de ce legs précieux et durable que nous a laissé Gary Burrell. »

Avant de lancer Garmin en 1989, M. Burrell a occupé des postes de direction au sein de sociétés d’électronique navale et aéronautique, dont Lowrance Electronics, King Radio Corporation et AlliedSignal. Il est généralement considéré comme l’un des innovateurs de la première heure de l’avionique intégrée, ayant conçu et développé le premier système de NAV/COMM destiné au marché de l’aviation générale.

Chez Garmin, Gary a élargi sa vision d’une intégration avec la gamme de produits GNS 430/530, qui associe la technologie GPS avec les systèmes de navigation et de communication aériennes classiques et une carte mobile en couleur. Gary a par la suite conçu le système de cockpit G1000 qui est aujourd’hui utilisé dans des milliers d’aéronefs dans le monde, depuis les petits avions à pistons aux jets d’affaires de moyenne taille. M. Burrell a obtenu sa licence en génie électrique à la Wichita State University et son master auprès du Rensselaer Polytechnic Institute.

