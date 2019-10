Garmin : au-dessus des attentes au T3

30/10/2019 | 13:53

Le groupe Garmin annonce ce mercredi un bénéfice par action, pour le troisième trimestre de son exercice, de 1,19 dollar, contre 97 cents pour la même période un an plus tôt.



En données ajustées (pro forma), le BPA s'élève à 1,27 dollar, en hausse de +27% en un an. C'est plus que ce qu'anticipaient les analystes, lesquels misaient sur 97 cents.



Le chiffre d'affaires du groupe américain est également bien orienté, puisqu'il est en hausse de +15%, à 934,4 millions de dollars.



