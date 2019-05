Gascogne : Fin de l'enquête de la Commission Européenne (27/05/2019) – Télécharger ce communiqué

Mimizan, le 27 mai 2019

Fin de l'enquête de la Commission Européenne

La Commission Européenne a notifié le 10 mai 2019 à Gascogne le classement sans suite à son égard de l'enquête de concurrence auprès des producteurs de papier kraft blanchi et non blanchi et des fabricants de sacs industriels en papier. Cette procédure avait démarré, il y a plus de 3 ans, en mars 2016 par une visite de 3 jours des enquêteurs de la Commission Européenne dans les locaux de Gascogne Papier et Gascogne Sacs à Mérignac et Mimizan. Gascogne considère agir sur ces marchés en conformité avec les règles de concurrence, ce que confirme la position prise par la Commission Européenne.

Responsable de l'information financière

Julien Ellie - Directeur Financier Tél : 05 58 09 79 74

