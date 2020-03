Gascogne : Résultats annuels 2019

Le Conseil d'Administration de Gascogne, réuni le 26 mars 2020 sous la présidence de Dominique Coutière, a arrêté les comptes de l'exercice 2019. Les comptes annuels et consolidés ont été audités. Les rapports de certification seront émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

Le Groupe a consolidé son redressement avec une rentabilité globale stabilisée au même niveau (EBITDA de l'ordre de 28 M€) pour la 3ème année consécutive. La progression de la rentabilité de la Division Emballage, portée par la bonne orientation des activités Sacs et Flexible, a plus que compensé le retrait significatif de la Division Bois, impactée par un manque d'activité. Globalement, la rentabilité du Groupe reste toujours fortement impactée par des prix du bois très élevés.

Le Groupe a poursuivi ses investissements cette année sur un rythme soutenu (26 M€), avec notamment la mise en service début novembre des nouvelles turbines de production d'électricité au sein de la papeterie de Mimizan, dans le cadre du projet CRE5 qui va contribuer à renforcer la compétitivité du site dès 2020.

La participation de 40% de Gascogne Sacs dans les sociétés italiennes Sacchificio Veneto et Lessinia Immobili a été cédée en novembre à l'autre actionnaire (avec 60%) pour un montant de 3,3 M€ qui valorise les bénéfices générés par cette participation depuis son acquisition en 1998. Par conséquent, cette opération dégage une plus-value de 1 M€ dans les comptes de la société Gascogne Sacs, et un résultat quasi-neutre dans les comptes consolidés.

La cession de cet actif non stratégique est une opération positive pour le Groupe, fruit d'un long processus entamé par la gouvernance actuelle dès son arrivée en 2014, car elle permet de dégager des ressources réinvesties dans son outil industriel.

Compte de résultat

En M€ 2019 2018 Chiffre d'affaires 389,9 402,0 EBITDA 28,5 28,0 Résultat opérationnel courant 14,3 14,8 Résultat opérationnel 13,7 10,0 Résultat financier -4,0 -3,6 Résultat avant impôt 9,8 6,5 Résultat net consolidé 9,7 9,4

Le chiffre d'affaires est en recul de 3% à 389,9 M€.

Le chiffre d'affaires de la Division Bois (15% du chiffre d'affaires) est en retrait de 14%. Le chiffre d'affaires de la Division Emballage (85% du chiffre d'affaires) est quasi-stable, la croissance des activités Sacs et Flexible compensant le recul de l'activité Papier.

L'EBITDA1] progresse légèrement de 28,0 à 28,5 M€.

L'EBITDA intègre un impact de + 1,4 M€ en conséquence de la 1ère application de la norme IFRS 16 – contrats de location.

Le résultat opérationnel courant diminue de 0,5 M€ principalement en raison de l'augmentation mécanique des amortissements du fait des investissements importants réalisés depuis cinq ans.

Le résultat opérationnel s'établit à 13,7 M€, marquant une forte hausse de 37% par rapport à 2018, compte tenu de la nette réduction des charges non courantes cette année.

Le résultat financier s'élève à – 4,0 M€ en ligne avec l'évolution de la structure d'endettement.

Le résultat net de l'ensemble consolidé progresse ainsi de 9,4 M€ en 2018 à 9,7 M€ en 2019.

Analyse par activité

En M€ Division BOIS Division EMBALLAGE Dont Activité Papier Dont Activité Sacs Dont Activité Flexible 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 Chiffres d'affaires 52,7 61,4 337,1 340,6 101,2 107,0 115,5 115,6 120,4 118,0 EBITDA -1,5 -0,3 30,0 28,3 11,0 15,2 8,4 5,3 9,8 7,5 Résultat opérationnel courant -2,3 -2,4 16,6 17,2 5,7 11,5 4,6 1,8 6,0 4,0

La Division Bois voit son chiffre d'affaires baisser de 14%. Des marchés ont été perdus sur les produits de la décoration distribués dans la GSB (Grandes Surfaces de Bricolage) car les prix historiquement élevés du pin maritime sur le massif des Landes de Gascogne ne peuvent permettre au Groupe d'être compétitif au regard des marchés adressés. Les marchés de l'industrie (bois pour palettes) sont également en retrait en raison de la concurrence des bois endommagés à bas coût (principalement scolytés) importés d'Europe Centrale et du Nord-Est de la France.

La contraction du chiffre d'affaires, associée à la baisse des marges compte tenu de la difficulté à répercuter les hausses de prix du bois ont entraîné une baisse de l'EBITDA en 2019 qui a été limitée à 1,2 M€ grâce aux mesures d'adaptations des coûts d'exploitation.

Dans ce contexte, le Groupe a annoncé un projet de restructuration afin d'ajuster les capacités industrielles aux marchés accessibles à l'entreprise. Ce projet a été présenté aux partenaires sociaux fin février 2020, il prévoit notamment la fermeture du site de Castets et la suppression de 91 postes.

La Division Emballage poursuit son redressement avec une amélioration notable de l'EBITDA1 de 1,7 M€ avec cependant des évolutions hétérogènes selon les activités :

L'Activité Papier voit son EBITDA diminuer de 4,1 M€, fortement pénalisée par la baisse de sa marge brute compte tenu de l'inflation de la matière première bois et par l'arrêt réglementaire de la production de 3 semaines au mois de mai. Les compléments de rémunération d'EDF liés à la production d'électricité dans le cadre de CRE5 ont démarré en fin d'année (novembre) avec la mise en service des turbines.

L'Activité Sacs augmente son EBITDA de 3,1 M€ (+ 58%) principalement tirée par la sacherie de Mimizan qui récolte les fruits de sa réorganisation industrielle et d'une stratégie commerciale recentrée. Les sites de Saint Herblain et de Tunisie progressent également. Les sacheries en Allemagne et en Grèce ont un EBITDA stable par rapport à 2018.

L'Activité Flexible améliore son EBITDA de 2,3 M€ (+ 32%). Des hausses de prix ont été passées pour neutraliser les hausses de prix matières subies en 2018, ce qui permet de restaurer les marges.

Structure financière

Bilan 2019 2018 Capitaux propres (M€) 134,7 126,2 Capitaux propres par actions (€) 5,5 5,3 Endettement net (M€) 112,8 102,4 Besoin en Fonds de Roulement (M€) 96,7 93,8 Tableaux de flux 2019 2018 Flux de trésorerie opérationnels (M€) 21,7 8,0 Flux de trésorerie d'investissement (M€) -25,9 -22,2 Flux de trésorerie de financement (M€) 9,3 3,2 Variation de trésorerie (M€) 5,0 -10,9

Les flux opérationnels augmentent fortement (+ 13,7 M€), à EBITDA quasi-constant, en raison d'une moindre progression du Besoin en Fonds de Roulement qu'en 2018 et de décaissements exceptionnels moins importants.

Les flux d'investissement sont plus élevés qu'en 2018 (+3,7 M€), liés à la poursuite du programme d'investissement, marqué cette année par la finalisation du projet CRE5.

Les flux de financement s'élèvent à 9,3 M€ comprenant des tirages importants de la ligne de crédit capex (25 M€) pour financer les investissements.

Au total, la variation de trésorerie est positive à + 5 M€.

L'endettement net est maîtrisé, compte tenu du plan d'investissement ambitieux entamé depuis 2014. En 2019, il progresse de 10,4 M€ dont un impact de 4,3 M€ lié à la 1ère application de la norme IFRS 16 – contrats de location.

Les covenants financiers ont été respectés au 31 décembre 2019.

Point sur la crise liée à la pandémie du COVID 19

Compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19) et des recommandations gouvernementales, le Groupe Gascogne prend des mesures en concertation avec les Représentants du personnel afin d'assurer dans la mesure du possible la continuité de ses opérations et la qualité de ses services dans le respect des règles sanitaires préconisées par les autorités.

La situation à date sur les différentes activités est la suivante.

Les activités du Groupe sont essentielles et stratégiques pour les clients dans le domaine de l'agroalimentaire humain et animal et de la santé.

La Division Emballage assure ainsi aujourd'hui une continuité des activités Sacs et Flexible. Les équipes ont été réorganisées afin de limiter les contacts (distanciation) et les mesures de précautions et d'hygiène fortement renforcées. Des mesures de chômage partiel sur certains ateliers ont été mises en place pour s'adapter à la demande.

Face à la difficulté à maintenir des équipes, l'activité Papier (papeterie de Mimizan) est arrêtée depuis le 19 mars et jusqu'au 3 avril, afin de mettre en place les mesures sanitaires indispensables à la sécurité de nos salariés. Cette période permet également de réaliser une opération de maintenance sur sa chaudière de régénération suite à un incident récent.

Concernant la Division Bois, les ateliers de production se sont arrêtés le 18 mars au soir pour s'ajuster à la demande de la clientèle : fermeture des points de vente de la GSB, des Négoces de matériaux ainsi que l'arrêt des chantiers du bâtiment. Seule l'activité production de palettes et de bois pour l'emballage conserve un filet d'activité.

Le Groupe Gascogne tiendra le marché informé de toute évolution importante de la situation.

Dans la situation actuelle, l'estimation de l'impact sur l'activité et les résultats du Groupe en 2020 n'est pas possible.

Responsable de l'information financière

Julien Ellie – Directeur Financier Tél : 05 58 04 28 44

A propos du groupe Gascogne :

Principal acteur de la filière bois en France, le groupe Gascogne est présent à tous les stades de la valorisation de la ressource forestière et est le seul acteur français totalement intégré sur l'ensemble de la chaîne bois-papier-transformation. Le groupe Gascogne, qui s'appuie sur 4 activités complémentaires, est le 1er opérateur multi spécialiste du bois en France, 1er producteur mondial de papier kraft naturel frictionné, le 3ème producteur européen de sacs industriels et grand public et un des premiers producteurs mondiaux de complexes d'emballage et de protection.

ISIN :FR0000124414 / Reuters : GASP.PA / Bloomberg : BI FP / FTSE : 460

www.groupe-gascogne.com

[1] EBITDA : Résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements + dotations nettes aux provisions et dépréciations d'exploitation

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nWiclJtplGbHnm9wZMiYbZSUZmZjlpXGZmPKmpdoaczGm5+SyZpnm8nGZm9jnGdn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/62721-cp-resultats-gascogne-2019.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews