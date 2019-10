Gascogne : Résultats semestriels 2019

Le Conseil d'Administration de Gascogne, réuni le 25 octobre 2019 sous la Présidence de Dominique Coutière, a arrêté les comptes du premier semestre 2019. Les comptes ont fait l'objet d'un examen limité des commissaires aux comptes.

Tout en restant bénéficiaires, les résultats semestriels 2019 sont en recul par rapport au 1er semestre 2018 en raison de cours du bois encore très élevés, d'une conjoncture toujours défavorable dans la Division Bois et, surtout, d'une baisse significative de la contribution aux résultats de l'Activité Papier, pénalisée par l'arrêt réglementaire de sa production pendant 3 semaines.

Compte de résultat

(En M€) 1er semestre 2019 1er semestre 2018 Chiffre d'affaires 204,1 207,2 EBITDA (1) 11,0 13,3 Résultat opérationnel courant 4,5 7,2 Résultat opérationnel 4,9 6,9 Résultat financier -2,2 -2,0 Résultat avant impôt 2,8 4,9 Résultat net consolidé 2,8 5,0

Le chiffre d'affaires du semestre s'élève à 204,1 M€, en retrait de 1,5% par rapport au 1er semestre 2018.

Le chiffre d'affaires de la Division Bois (15% du chiffre d'affaires) est en retrait de 11,5%. Le chiffre d'affaires de la Division Emballage (85% du chiffre d'affaires) est stable, la croissance des activités Sacs et Flexible compensant le recul de l'activité Papier.

L'EBITDA[1] passe de 13,3 M€ à 11,0 M€. Cette évolution est principalement due à la baisse sensible de la contribution de la division Papier (-4,9M€), qui n'a pu être compensée qu'en partie par les autres activités de la Division Emballage. L'EBITDA du 1er semestre intègre un impact de + 0,7 M€ en conséquence de la 1ère application de la norme IFRS 16 – contrats de location.

Le résultat opérationnel courant passe de 7,2 M€ à 4,5 M€, sous l'effet d'une augmentation mécanique des amortissements en lien avec les investissements importants menés par le Groupe.

Le résultat opérationnel s'établit à 4,9 M€.

Le résultat financier s'élève à - 2,2 M€

Le résultat net du semestre est de 2,8 M€, en diminution de 2,2 M€ par rapport au 1er semestre 2018.

Analyse par activité

En M€ Division Bois Division Emballage Dont Activité Papier Dont Activité Sacs Dont Activité Flexible 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 CA 29,2 33,1 174,9 174,1 49,4 53,7 59,3 58,5 66,0 61,9 EBITDA 0,4 0,7 10,7 12,6 0,3 5,2 3,8 2,9 6,2 4,5 Résultat opérationnel courant 0,2 0,1 4,3 7,2 -1,7 3,3 1,8 1,2 4,2 2,8

La Division Bois conserve un EBITDA positif de 0,4 M€ sur le 1er semestre malgré le recul de son chiffre d'affaires de 11,5% par rapport au 1er semestre 2018. Les prix du bois avaient augmenté de 35% entre mi-2017 et fin 2018, ils se sont stabilisés sur le 1er semestre 2019, mais restent à des niveaux très élevés, supérieurs de 14 % par rapport au 1er semestre 2018.

Ces niveaux de prix ne peuvent être répercutés en totalité aux clients et font perdre des marchés, ce qui explique la baisse du chiffre d'affaires et de la rentabilité. L'adaptation des coûts d'exploitation a cependant permis d'atténuer l'impact de la baisse d'activité.

L'EBITDA de la Division Emballage est en retrait par rapport au 1er semestre 2018 à 10,7 M€.

Comme évoqué précédemment, l'Activité Papier voit son EBITDA diminuer de 4,9 M€, fortement pénalisée par la baisse de sa marge brute compte tenu de l'inflation de la matière première bois (+ 15% par rapport au 1er semestre 2018) et par l'arrêt réglementaire de la production de 3 semaines au mois de mai.

L'Activité Sacs augmente son EBITDA de 0,9 M€ principalement tirée par la sacherie de Mimizan qui récolte les fruits de sa réorganisation industrielle et d'une stratégie commerciale recentrée ayant conduit à abandonner les volumes de sacs industriels les moins rentables. Le site de Saint Herblain progresse également, tout comme les sacheries en Allemagne et en Tunisie. Seule la sacherie en Grèce est en retrait sur ce 1er semestre.

L'Activité Flexible améliore son EBITDA de 1,7 M€. Des hausses de prix complémentaires ont été passées pour neutraliser les hausses de prix matières subies en 2018, ce qui permet de restaurer les marges.

Structure financière

Bilan 30.06.19 31.12.18 Capitaux propres (M€) 127,5 126,0 Capitaux propres par actions (€) 5,2 5,2 Endettement net (M€) 116,2 102,4 Besoin en Fonds de Roulement (M€) 97,5 93,8 Tableaux de flux 1er semestre 2019 1er semestre 2018 Flux de trésorerie opérationnels (M€) 6,6 1,0 Flux de trésorerie d'investissement (M€) (14,5) (11,0) Flux de trésorerie de financement (M€) 14,1 2,6 Variation de trésorerie (M€) 6,1 (7,4)

La variation de trésorerie sur le 1er semestre est positive à 6,1 M€.

Les flux de trésorerie opérationnels augmentent de 5,6 M€ par rapport au 1er semestre 2018.

Les flux de trésorerie d'investissement s'élèvent à 14,5 M€, incluant 15,8 M€ d'investissements industriels, le développement d'un ERP (déploiement prévu en 2020) et des cessions pour 1,5 M€.

Les flux de trésorerie de financement s'élèvent à 14,1 M€,

L'endettement net progresse de 13,8 M€ en raison de l'exécution du plan triennal d'investissement de 2017 et de la 1ère application de la norme IFRS 16 – contrats de location ayant un impact de 4,6 M€.

Par ailleurs, l'un des deux covenants bancaires n'ayant pas été respecté au 30 juin 2019, le Groupe a obtenu auprès des banques un waiver (renonciation formelle à l'exigibilité immédiate) en date du 23 octobre 2019. Ces dernières renouvellent ainsi leur confiance et leur soutien dans les perspectives du Groupe.

[1] EBITDA : Résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements + dotations nettes aux provisions et dépréciations d'exploitation

