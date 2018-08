Mimizan, le 1er août 2018

Gascogne annonce la réussite de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires avec la levée d'un montant brut de 9,8 M€.

La société dispose désormais de fonds propres renforcés pour accompagner le crédit de 110 M€ signé fin décembre 2017, qui permettra de financer l'ambitieux programme d'investissement 2018-2020 dont l'objectif est de renforcer l'outil industriel. Grâce à ces nouveaux financements, le montant total des investissements sur la période 2014-2020 sera porté à 200 M€.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L'OPÉRATION

L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 5 886 998 actions au prix unitaire de 2,50 €, soit un montant total demandé de 14,7 M€, représentant un taux de sursouscription de 1,5 fois et une demande d'actions à titre irréductible de 3 852 170 actions, soit un taux d'exercice des DPS de 98,2%. En conséquence, la souscription à titre réductible ne sera que partiellement allouée, à hauteur de 70 418 actions qui seront réparties selon un coefficient de réduction de 0,062 calculé sur le nombre de DPS présentés à l'appui des souscriptions à titre irréductible sans tenir compte des fractions et sans que l'attribution puisse être supérieure à la quantité d'actions demandées à titre réductible.

Attis 2 a souscrit 2 769 230 actions à titre irréductible pour un montant de 6,9 M€ par compensation de créance avec une partie de l'avance en compte courant de 7,1 M€ consentie à la Société fin décembre 2017, le solde de l'augmentation de capital soit 2,9 M€ a été souscrit par les autres actionnaires par versement d'espèces.

À l'issue du règlement-livraison, qui aura lieu le 3 août 2018, le capital social de Gascogne sera constitué de 24 320 052 actions. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth à Paris le même jour, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN : FR0000124414 - code mnémonique : ALBI).

La participation d'un actionnaire détenant 1,00% du capital de la société préalablement à l'augmentation de capital et n'ayant pas souscrit à celle-ci est dorénavant portée à 0,84%.

Sur la base du capital social post-opération, l'actionnariat est désormais réparti de la façon suivante :

Actionnaires Nombre d'actions % du capital Nombre de droits de vote exerçables % droits de votes exerçables ATTIS 2 17 169 229 70,60% 31 569 228 74,47% Viktoria Invest 3 902 087 16,04% 7 161 659 16,89% FCPE Gascogne 58 111 0,24% 111 287 0,26% Groupe Gascogne 40 206 0,17% - - Sous-total 21 169 633 87,05% 38 842 174 91,62% Autres actionnaires 3 150 419 12,95% 3 550 508 8,38% Total 24 320 052 100,00% 42 392 682 100,00%

Mise à Disposition Du Prospectus

Un prospectus composé du document de référence enregistré par l'AMF le 15 juin 2018 sous le numéro R.018-51 ainsi que d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus) a reçu le visa n° 18-292 de l'AMF en date du 9 juillet 2018. Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société, sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la Société ( www.groupe-gascogne.com ).

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques figurant au chapitre 4 du document de référence et à la section 2 de la note d'opération avant de prendre leur décision d'investissement.

Responsable de l'information financière

Julien Ellie – Directeur Financier Tél : 05 58 09 79 74

A propos du groupe Gascogne :

Principal acteur de la filière bois en France, le groupe Gascogne est présent à tous les stades de la valorisation de la ressource forestière et est le seul acteur français totalement intégré sur l'ensemble de la chaîne bois-papier-transformation. Le groupe Gascogne, qui s'appuie sur 4 activités complémentaires, est le 1er opérateur multi spécialiste du bois en France, 1er producteur mondial de papier kraft naturel frictionné, le 3ème producteur européen de sacs industriels et grand public et un des premiers producteurs mondiaux de complexes d'emballage et de protection.

ISIN :FR0000124414 / Reuters : GASP.PA / Bloomberg : BI FP / FTSE : 460

www.groupe-gascogne.com

