Gascogne : réalise une augmentation de capital de 9,8 ME

01/08/2018 | 18:21

Le groupe annonce la réussite de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires avec la levée d'un montant brut de 9,8 ME.



' L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 5 886 998 actions au prix unitaire de 2,50 E, soit un montant total demandé de 14,7 ME, représentant un taux de sursouscription de 1,5 fois ' précise le groupe.



Attis 2 a souscrit 2 769 230 actions à titre irréductible pour un montant de 6,9 ME par compensation de créance avec une partie de l'avance en compte courant de 7,1 ME consentie à la Société fin décembre 2017. Le solde de l'augmentation de capital soit 2,9 ME a été souscrit par les autres actionnaires par versement d'espèces.



