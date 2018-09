Gascogne : résultat net stable au 1er semestre 2018

24/09/2018 | 09:01

Le chiffre d'affaires s'élève à 207,2 ME au 1er semestre 2018, en baisse de 3% par rapport au 1er semestre 2017. Le chiffre d'affaires de la Division Bois est en retrait de 12%. 'Cette baisse est en grande partie imputable aux hausses du prix du bois qui ont conduit à arrêter ou diminuer les productions les moins rentables' précise le groupe. Le Chiffre d'Affaires de la Division Emballage est en revanche quasi-stable.



Le résultat opérationnel s'établit à 6,9 ME et intègre des autres produits et charges opérationnels pour -0,3 ME. Le résultat net ressort à 5,0 ME. Il est constant par rapport au 1er semestre 2017.



' En terme d'exploitation, le second semestre 2018 devrait être plus favorable que le second semestre 2017, notamment du fait de l'absence d'arrêt usine programmé de Gascogne Papier ' indique le groupe.



