Gategroup renforce son partenariat avec Alitalia

Zurich (awp) - Gategroup étoffe sa collaboration avec Alitalia. Le spécialiste du service à bord a conclu avec le transporteur italien un accord "à long terme" en vertu duquel il assurera l'approvisionnement des vols internes et internationaux de ce dernier au départ de l'aéroport de Rome Fiumicino.

Les deux partenaires travaillent ensemble sur un modèle de restauration à bord depuis décembre 2017 sur tous les vols sauf ceux au départ de Rome, précise le groupe zurichois lundi dans un communiqué. Les retombées financières de la collaboration n'ont pas été évoquées.

Le nouveau contrat étend la relation d'affaires à la plateforme d'Alitalia dans la capitale italienne, à partir de laquelle la compagnie opère quotidiennement 16 vols long-courrier et 189 vols court et moyen-courrier. Jusqu'ici, elle concernait les aéroports de Milan Linate, Milan Malpensa, Catane et Palerme.

La filiale locale de Gate Gourmet assurera ses services dans de nouveaux locaux de 8000 mètres carrés à Fiumicino, où elle emploie quelque 300 collaborateurs.

"Le choix de Gate Gourmet s'est basé sur sa capacité à soutenir Alitalia dans la poursuite de ses objectifs stratégiques, à savoir l'amélioration de la satisfaction client et de l'efficience logistique", a déclaré Valerio Dal Monte, responsable des achats de la compagnie, cité dans le communiqué.

buc/jh