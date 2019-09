GAUMONT : Résultats semestriels consolidés au 30 juin 2019

Communiqué de presse

Neuilly-sur-Seine, le 10 septembre 2019

Le Conseil d’administration de Gaumont, réuni ce jour sous la présidence de Nicolas Seydoux, a arrêté les comptes au 30 juin 2019.

RESULTATS SEMESTRIELS CONSOLIDES au 30 juin 2019

Chiffres significatifs des opérations (en M€) 30 juin 2019 1 30 juin 2018 % variation Chiffre d’affaires consolidé 47,4 65,6 -28% Résultat opérationnel après quote-part du résultat net des entreprises associées -17,3 -3,1 n.a. Résultat net part du Groupe -18,1 -2,2 n.a. Investissements 72,3 48,4 +49% Chiffres significatifs du bilan (en M€) 30 juin 2019 1 31 décembre 2018 % variation Capitaux propres – Part du Groupe 251,0 272,1 -8% Endettement financier net 2 49,1 -20,1 n.a. 1 Les procédures de revue limitée sont effectuées et le rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle est en cours d’émission. 2 Hors dette IFRS16

En 2017, Gaumont a décidé de se séparer de son activité d’exploitation de salles pour se redéployer dans la production, notamment de séries aux Etats-Unis, en Allemagne et en Angleterre. 2018 et 2019 sont des années de transition et de développement de ces nouvelles activités.

Indépendamment du succès auprès du public des nouveaux films distribués, les résultats de Gaumont dépendent largement du calendrier de livraison des séries.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2019

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2019 s’élève à M€ 47,4 contre M€ 65,6 au 30 juin 2018.

Production et distribution cinématographique

Le chiffre d’affaires de l’activité de production et distribution cinématographique s’élève à M€ 34,5 au 30 juin 2019 contre M€ 51,4 au 30 juin 2018 :

le chiffre d’affaires issu de la distribution des films dans les salles françaises s’élève à M€ 7,4 au 30 juin 2019 contre M€ 13,4 au 30 juin 2018. Cinq films ont réalisé 2,8 millions d’entrées au premier semestre 2019 alors que six films en avaient réalisé 5,5 millions d’entrées au premier semestre 2018 ;

le chiffre d’affaires lié à la distribution en vidéo et en vidéo à la demande en France s’élève à M€ 4,2 au 30 juin 2019 contre M€ 7,3 au 30 juin 2018. Les ventes sont inférieures à celles du premier semestre 2018, qui avait été marqué par les sorties de titres porteurs comme Au revoir là-haut et Le sens de la fête ;

le chiffre d’affaires lié aux ventes de droits de diffusion aux chaînes de télévision françaises s’élève à M€ 9,9 au 30 juin 2019 contre M€ 13,1 au 30 juin 2018. Le chiffre d’affaires au 30 juin 2019 comprend le revenu lié à la première diffusion de deux films sortis en 2018, Tout le monde debout et La mort de Staline ;



le chiffre d’affaires lié aux ventes de films à l’international s’élève à M€ 10,6 au 30 juin 2019 contre M€ 14,5 au 30 juin 2018. Il comprend notamment les redevances perçues grâce au succès du remake américain d’Intouchables.



Production et distribution télévisuelle

Le chiffre d’affaires de l’activité de production et de distribution d’œuvres télévisuelles s’élève à M€ 10,5 au 30 juin 2019 contre M€ 11,4 au 30 juin 2018. Il comprend M€ 3,5 de chiffre d’affaires réalisé par la filiale allemande du groupe, dont l’activité a débuté en 2018.

La série animée Oui Oui saison 2 a été partiellement livrée au cours du premier semestre 2019 comme l’unitaire Les ombres de Lisieux.

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2019

Le résultat net de Gaumont est une perte de M€ 18,1 au 30 juin 2019 contre une perte de M€ 2,2 au 30 juin 2018.

Le résultat opérationnel des activités de production et de distribution cinématographique, hors frais de structure, s’élève à M€ 6,9 au 30 juin 2019 contre M€ 16,6 au 30 juin 2018. Ce recul est lié à une moindre performance des films sortis en salles au premier semestre et à une diminution des ventes de titres du catalogue, notamment aux chaînes de la TNT.

Le résultat opérationnel des activités de production et d’exploitation d’œuvres télévisuelles, hors frais de structure, est une perte de M€ 1,2 au 30 juin 2019, à comparer à une perte de M€ 0,1 au 30 juin 2018. Les livraisons significatives de l’année 2019 interviendront au second semestre aux Etats-Unis, en France et en Allemagne.

Le résultat des activités holding et immobilières s’élève à M€ 0,7 au 30 juin 2019 contre M€ 1,7 au 30 juin 2018.

L’accompagnement du développement des activités européennes s’élève à M€ 1,2 sur la période.

EVOLUTION DE LA STRUCTURE FINANCIERE AU 1er SEMESTRE 2019

L’endettement financier net du Groupe, hors dette IFRS16, s’élève à M€ 49,1 au 30 juin 2019 contre une trésorerie nette de M€ 20,1 au 31 décembre 2018. Il comprend principalement M€ 96,1 de trésorerie positive, M€ 60,0 d’emprunt obligataire de Gaumont SA et M€ 76,9 de crédits auto-liquidatifs, assis sur les recettes de préfinancement et d’exploitation des séries américaines.

Les investissements dans les œuvres cinématographiques s’élèvent à M€ 14,6 au premier semestre 2019 contre M€ 9,4 au premier semestre 2018. Les investissements dans les œuvres télévisuelles s’élèvent à M€ 56,5 au premier semestre 2019 contre M€ 38,4 au premier semestre 2018. Par ailleurs, Gaumont a acquis en mars 2019 la société CDG SAS, bénéficiaire d’un apport de branche complète d’activité constitué des parts producteurs, droits à recette et mandats d’exploitation de l’essentiel du catalogue Roissy Films.





EVENEMENTS RECENTS ET PERSPECTIVES

Deux films sont sortis depuis le 1er juillet :

Ibiza de Arnaud Lemort, avec Mathilde Seigner et Christian Clavier est sorti le 3 juillet et a réalisé 625 000 entrées ;

La vie scolaire de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, avec Alban Ivanov et Zita Hanrot est sorti le 28 août et a réalisé plus de 700 000 entrées en douze jours.

Trois films sortiront en salles d’ici le 31 décembre 2019 :

Trois jours et une vie de Nicolas Boukhrief, avec Sandrine Bonnaire, Charles Berling, et Pablo Pauly ;

Hors normes de Eric Toledano et Olivier Nakache, avec Reda Kateb et Vincent Cassel ;

J'accuse de Roman Polanski, avec Jean Dujardin, Emmanuelle Seigner, Grégory Gadebois et Louis Garrel.

Les programmes télévisuels suivants seront livrés au cours du second semestre 2019 :

Narcos saison 5, fiction américaine de 10 épisodes de Eric Newman, à Netflix ;

El Presidente, fiction latino-américaine de 8 épisodes, à Amazon ;

L’art du crime saison 3, fiction de 4 épisodes, à France 2 ;

Les derniers épisodes de la série d’animation Oui Oui saison 2 à France 5.



PROCHAINES DATES DE COMMUNICATION FINANCIERE

Le communiqué sur les résultats annuels consolidés au 31 décembre 2019 sera publié le 10 mars 2020.





ANNEXE : Chiffre d’affaires consolidé semestriel

1er semestre Chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité (en millions d’euros) 2019 2018 % de variation Production cinématographique 34,5 51,4 -33% Salles France 7,4 13,3 -45% Vidéo France 3,1 4,8 -36% Vidéo à la demande France 1,2 2,5 -52% Télévision France 9,9 13,1 -24% International films 10,6 14,5 -27% Autres produits d'exploitation des films 1 2,3 3,2 -27% Production télévisuelle 10,5 11,4 -8% Fictions américaines 1,8 1,6 13% Fictions françaises et européennes 5,8 5,5 0% Films et séries d'animation 2,9 4,3 -32% Redevance de marque 1,3 1,7 -24% Autres produits divers 1,2 1,0 12% GROUPE GAUMONT 47,4 65,6 -28% 1 Dont principalement les produits dérivés, l'édition musicale et les activités de GP Archives.

