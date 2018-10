GAUSSIN : Concession d’une licence exclusive à ST ENGINEERING pour fabriquer et commercialiser le véhicule AGV FULL ELEC PERFORMANCE® à Singapour La licence octroyée comprend un droit d’entrée et des redevances, royalties, sur les ventes pendant 20 ansfr

Héricourt, le 2 octobre 2018

GAUSSIN: Concession d'une licence exclusive à ST ENGINEERING pour fabriquer et commercialiser le véhicule AGV FULL ELEC

PERFORMANCE® à Singapour

La licence octroyée comprend un droit d'entrée et des redevances, royalties, sur les ventes pendant 20 ans

GAUSSIN Manugistique (EURONEXT GROWTH FR0010342329)annoncela signature d'un contrat delicence exclusive de 20 ans conclu jusqu'en 2038, comprenant un droit d'entrée payant et desredevances sur les ventes futures (royalties), avec la branche des systèmes terrestres de ST Engineering. Une multinationale singapourienne spécialisée dans la technologie, la défense et l'ingénierie, cotée à la bourse de Singapour (SGX), lui permettant de fabriquer, promouvoir, distribuer et commercialiser l'AGV FULL ELEC PERFORMANCE® à charge ultra-rapide à Singapour.

AGV FULL ELEC PERFORMANCE® À CHARGE ULTRA-RAPIDE

L'AGV PERFORMANCE® FULL ELEC, un véhicule en exploitation depuis mars 2018 sur le port de containers de Singapour

1. L'AGV PERFORMANCE® FULL ELEC à charge ultra-rapide : un robot automatisé de 70 tonnes de GAUSSIN

En mai 2016 (voir communiqué de presse du 11 mai 2016), le Groupe GAUSSIN recevait une commande d'un opérateur portuairede Singapour pour deux véhicules AGV FULL ELEC. Lacommande était passée suite à un appel d'offres dans le cadre du programme d'automatisation du port de Singapour.

LES AGV PERFORMANCE® FULL ELEC à charge ultra-rapide ont été conçus et produits conjointement par GAUSSIN etl'opérateur portuaire de Singapour et livrés avec trois Power Packs FULL ELEC à charge ultra-rapide en mars 2018. Cette étape majeure a abouti à un Certificat d'achèvement final (SAT) marquant la validation finale des deux véhicules. Alors que les essais étaient en cours à Singapour, les experts de GAUSSIN dispensaient une formation exhaustive sur site.

2. Les avantages du business model de la licence

La licence octroyée à la branche des systèmes terrestres de ST Engineering comprend un droitd'entréeà la signature du contrat et des redevances sur les ventes futuresjusqu'en 2038, pour vingtannées. Elle concerne l'AGV PERFORMANCE® à charge ultra-rapide avec une exclusivité sur le territoire de Singapour. Les modalités financières liées à l'octroide cette licence restent confidentielles afin de préserver les intérêts réciproques dans le cadre de l'appel d'offre en cours.

Cette licence inclut le savoir-faire, les brevets et les logiciels que GAUSSIN a développé au cours des dernières années et s'inscrira dans les offres Smart City du Groupe, destinées aux secteurs industriels et manufacturiers.

L'octroi de ce contrat de licence valide le savoir-faire et les brevets du Groupe GAUSSIN, relatifs aux technologies avancées intégrées à des véhicules utilitaires électriques, automatisés, lourds, robustes et fiables.

Ce modèle confirme également l'intérêt que les principaux groupes industriels internationaux portent aux technologies développées par Gaussin pour ses nouvelles gammes de produits destinées aux secteurs portuaire, aéroportuaire, logistique et industriel.

3. GAUSSIN et ST ENGINEERING, un partenariat gagnant :

«L'alliance des forces de Gaussin et ST Engineering constitue un mariage parfait et étend notregamme de solutions d'automatisationau service des clients en capitalisant sur la technologie disruptive de Gaussin et l'ingénierie de ST Engineering, son réseau mondial et ses voies d'accès au marché »,déclare William Lee, Senior Vice-président / Directeur général, Automatisation de la logistique, Robotique et Systèmes automatisés de ST Engineering.

Christophe Gaussin, PDG et Président du Groupe Gaussin, ajoute : «La signature de ce contrat de licence nous permet d'accroître les échelles de commercialisation de nos AGV tout en assurant un engagement durable au marché. »Les deux équipes ont entamé leur collaboration avec enthousiasme et ont renforcé leur recherche en faveur de la robotique et de l'intelligence artificielle.

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® se spécialise dans la vérification des procédés de manutention et des systèmes mobiles de production, permettant de charger et de transporter des marchandises lourdes, en vrac ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention dans le monde entier, GAUSSIN Manugistique jouit d'une excellente réputation sur quatre marchés en forte croissance : l'Énergie, le Transport, l'Environnement et les Matières premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est cotée à l'Euronext Growth Paris depuis le 16 juin 2010. Depuis le 20 juillet 2012, les actions de GAUSSIN sont cotées au groupe de cotation E2 (Appel public), après avoir obtenu l'approbation de l'AMF, n°12 - 360, en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible gratuitement surwww.gaussin.com.

A propos de ST Engineering

ST Engineering est un groupe mondial œuvrant dans la technologie, la défense et l'ingénierie, spécialisé dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'électronique, des systèmes terrestres et de la marine. Le Groupe emploie quelques 22 000 personnes dans ses bureaux implantés en Asie, en Amérique, en Europe et au Moyen-Orient, desservant des clients de la défense, du gouvernement et du secteur commercial, dans plus de 100 pays. Fort de plus de 500 projets « smart city » dans 70 villes à son actif, le Groupe continue à contribuer à la transformation de villes grâce à sa suite de Solutions Smart Mobility, Smart Security et Smart Environment. Domiciliée à Singapour, ST Engineering a enregistré 6,62 milliards de dollars en 2017 et se classe parmi les plus grandes sociétés cotées à la Bourse de Singapour. Elle fait partie d'indices boursiers, tels que l'Indice FTSE Straits Times, le MSCI Singapour, l'Indice de Transparence SGX ESG et l'Indice SGX ESG Leaders. Pour plus de renseignements, veuillez consulterwww.stengg.com.

