INFORMATION PRESSE

Héricourt, le 27 septembre 2018

GAUSSIN : Succès des tests du tracteur 100% électrique menés par BOLLORE PORTS au CONGO

Co-développement avec BOLLORE PORTS de l'APM 75T HE FULL ELEC, un tracteur portuaire équipé de batteries LMP® de BLUE SOLUTIONS

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH FR0010342329) annonce avoir réalisé avec succès les tests et essais intensifs au cours de l'été sur le terminal de BOLLORE PORTS à Pointe Noire au Congo de l'ATM 38T HE « Hot Environnent », un tracteur 100% électrique équipé des batteries LMP® de BLUE SOLUTIONS, filiale du Groupe BOLLORE.

Tests et essais intensifs de l'ATM 38T HE en opération en Afrique

GAUSSIN avait annoncé le 19 février dernier la signature de deux contrats avec le Groupe BOLLORE (cf. communiqué du 19 février 2018):

 Le premier, signé avec BLUE SOLUTIONS, vise à compléter la gamme de POWERPACKS® FULL ELEC de GAUSSIN en intégrant les batteries LMP® de BLUE SOLUTIONS.

 Le second, signé avec BOLLORE PORTS, porte sur le co-développement d'un tracteur électrique, l'APM 75T, destiné au transport portuaire.

Ces deux contrats n'auront pas d'impact sur le chiffre d'affaires 2018 de GAUSSIN.

Suite à l'intégration réussie des batteries LMP® (cf. communiqué du 30 mai 2018) sur l'ATM 38T HE, une équipe de gestion de projet pluridisciplinaire de Bolloré Ports et Gaussin a été mandatée pendant toute la période de tests pour réaliser le suivi et la récolte des données permettant d'évaluer les performances.

L'ATM 38T HE a été équipé pour l'occasion de systèmes de télémétrie et soumis à des opérations réelles 7/7 et 24h/24.

Différents types de cycle de tests intensifs ont été conduits dans des conditions d'utilisation variées afin de vérifier des critères tels que :

- les performances des batteries LMP® en termes de fiabilité, d'autonomie et de résistance à la chaleur,

- la vitesse/ accélération / maniabilité,

- la sécurité/visibilité /freinage,

- les éléments de confort, d'ergonomie et de réduction de pénibilité au travail,

- la facilité de changement de pack « swapping ».

L'évaluation des résultats est basée sur des éléments d'appréciation des différents intervenants de Bolloré Ports et des milliers de données issues de la télémétrie.

Des résultats très positifs démontrant la performance de la technologie LMP® de Blue Solutions et de l'ATM 38T HE de Gaussin dans les pays chauds

Les résultats quantifiés sur les gains d'exploition OPEX (coûts de l'énergie, maintenance pièces et main d'œuvre) par rapport à un tracteur diesel font apparaitre des résultats très positifs en termes de :

- Consommation énergétique,

- Maintenance,

- Autonomie,

- Durée de vie prévue des batteries LMP®,

- Taux de disponibilité de 99,54%.

L'autonomie mesurée de 9 heures par pack de 60 kWh est très satisfaisante. C'est un point majeur du business case. L'autonomie définit en effet le niveau d'énergie à embarquer et donc le coût.

L'appréciation générale de l'équipe de tests BOLLORE PORTS, basée sur 14 critères (confort, accessibilité…), a abouti à un score très positif de 4,58 points sur 5.

Finalisation du co-développement du nouveau tracteur APM 75T HE FULL ELEC

Fort de l'expérience acquise avec le modèle 38 tonnes sur site, GAUSSIN achèvera le co-développement avec BOLLORE PORTS de l'APM 75 tonnes HE d'ici la fin 2018. Le nouveau véhicule sera disponible à la vente dès le début de l'année 2019.

Réponse GAUSSIN à l'appel d'offre de PSA Singapore incluant la technologie LMP®

GAUSSIN proposera une variante de POWERPACK® équipée de la technologie LMP® dans le cadre de l'appel d'offre de PSA Port of Singapore Authority pour la 1ère tranche du Projet de Tuas Megaport qui concerne 163 AGVs et 164 POWERPACK.

Prochains rendez-vous

MONDIAL TECH Paris du 4 au 14 octobre 2018

Airport Solutions Dubai le 8 octobre 2018

ITAP à Singapour du 16 au 18 octobre 2018

