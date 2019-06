- INFORMATION PRESSE Héricourt, le 26 juin 2019 GAUSSIN annonce des revenus de licences de 11,3 M€ au 1er semestre 2019 Une augmentation qui va impacter très positivement le résultat net du Groupe GAUSSIN Manugistique (ALGAU - FR0010342329) annonce une évolution majeure de son business model avec l'accélération du développement des ventes de licences. Au cours du premier semestre 2019, l'attribution de licences et leur facturation représentera un montant de 11,276 millions d'euros, contre rien au 1er semestre 2018. La forte progression de ces revenus conforte la stratégie d'attribution de licences mise en place par GAUSSIN pour valoriser son savoir-faire technologique, notamment dans le domaine des véhicules autonomes. Il est à noter que les recettes de licences n'ont quasiment pas de coûts afférents, et constituent donc pour l'essentiel une contribution directe au résultat d'exploitation. Revenus de licences : forte progression au 1er semestre 2019 à 11,276 M€ La stratégie d'octroi de licences à l'international monte fortement en puissance. Ainsi, après un premier semestre 2018 sans revenus de licences, Gaussin a enregistré ses premiers succès au second semestre 2018 avec un montant de revenus de 400 K€ qui s'est accéléré au premier semestre 2019. Ainsi, le produit total des ventes de licences sur les six premiers mois de 2019 s'établit à 11,276 M€, et est principalement lié au client ST Engineering avec PSA Port Singapore Authority (cf communiqué du 20 mars 2019 - http://www.gaussin.com/wp-content/uploads/2019/03/CP- Gaussin-commande-Singapour-DEF.pdf) et à la licence octroyée à Qatar Railways Company (cf communiqué du 24 juin 2019). En K€ 2018 2019 Total S1 S2 S1 LICENCES FACTUREES 0 400 11 276 11 676 A ce jour, le total des revenus de licence facturé est de 11,676 M€, un montant qui contribue quasiment à 100% au résultat d'exploitation car il n'y a pratiquement aucun coût direct en face de ces licences. Ces revenus marquent le succès des efforts de recherche et de développement industriel menés par le Groupe au cours des années passées. A noter : conformément aux normes comptables françaises, les produits de la vente de licences n'apparaissent pas dans le chiffre d'affaires de la société mais dans les autres produits de gestion courante. De plus, à ces licences vont s'ajouter des royalties qui correspondent à un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le licencié sur les livraisons de véhicules lorsqu'elles seront intervenues. Cela permettra au Groupe d'avoir des résultats récurrents sans avoir à gérer les problèmes d'industrialisation à grande échelle (variation des matières premières, des devises…), ce qui améliorera la visibilité et la rentabilité du groupe. Activité Licence : un business model très avantageux Le lancement de cette activité Licence est complémentaire à l'offre traditionnelle de vente de matériel de Gaussin. Cette stratégie permettra à Gaussin de diffuser sa technologie beaucoup plus Page 1 sur 4

rapidement qu'il n'aurait pu le faire seul, en bénéficiant notamment de l'expérience industrielle de ses partenaires ainsi que de leur implantation et de leur légitimité locale. Ainsi, des exclusivités pourront être accordées par produit ou par zone géographique. De plus, l'activité licence permet à Gaussin d'éviter toutes les problématiques de financement du besoin en fonds de roulement, des achats et de la mise en production. L'octroi de ces contrats de licence valide le savoir-faire et les brevets du Groupe GAUSSIN dans le domaine des véhicules autonomes appliqués à des véhicules utilitaires électriques, automatisés, lourds, robustes et fiables. Ce modèle confirme également l'intérêt que les principaux groupes industriels internationaux portent aux technologies développées par Gaussin pour ses nouvelles gammes de produits destinées aux secteurs portuaire, aéroportuaire, logistique, industriel et people mobility. Ainsi, la cession d'une licence à ST Engineering pour la commercialisation des véhicules portuaires autonomes AGV a permis à ce grand groupe industriel de Singapour de remporter une première commande emblématique de 86 véhicules auprès de PSA Port of Singapour Authority en mars 2019. Ce type de partenariat est donc gagnant-gagnant dans la mesure où il permet au licencié de gagner des appels d'offres internationaux en s'appuyant sur la technologie Gaussin. La durée des contrats de licence est variable en fonction des différents contrats signés par la société. A titre d'exemple, le contrat de licence exclusive signé avec ST Engineering portant sur la commercialisation des AGV à Singapour est d'une durée de vingt ans pour tenir compte des volumes à venir estimés de 2 000 à 3 000 AGV incluant la période de maintenance. Ce nouveau business model va permettre à la société de déployer son offre plus rapidement et ce d'autant plus que des discussions sont actuellement en cours en vue de la concession de 8 nouvelles licences avec de grands groupes internationaux. Ceci illustre l'attractivité des technologies développées par Gaussin notamment dans le véhicule autonome. e-AB « electric-Autonomous Bus » 100% électrique 100% autonome https://youtu.be/oYxqCwi34yk Le Groupe GAUSSIN est nominé par la Road Transport Authority (RTA), l'Autorité du transport routier de Dubaï, en tant que finaliste du Dubai World Challenge for Self-Driving Transport, un concours mondial pour le transport autonome des personnes. La dernière phase du concours se déroulera au mois de septembre 2019 à Dubai et le gagnant remportera le 15 octobre le droit exclusif d'opérer à Dubai ainsi qu'un prix de 3 millions de US dollars. Instagram Dubai World Challenge : https://www.instagram.com/p/By7LzErhPld/ Page 2 sur 4

Prochain rendez-vous Assemblé Générale des actionnaires le 28 juin 2019 Comptes consolidés 1er semestre 2019 le 3 septembre JDL Journées du levage du 25 au 27 septembre Dubaï World Challenge du 15 au 16 octobre Interairport Munich du 9 au 12 octobre SIA Belfort du 13 au 14 novembre A propos de GAUSSIN GAUSSIN MANUGISTIQUE® est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Euronext Growth à Paris depuis 2010. Plus d'informations sur www.gaussin.com. Contacts GAUSSIN Ulysse Communication Christophe Gaussin, invest@gaussin.com Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com +33(0)3.84.46.13.45 +33(0)6.63.66.59.22 Retrouver toute l'information GAUSSIN sur www.gaussin.com Le présent document peut contenir des informations prospectives. Ces informations prospectives se réfèrent aux perspectives, développements et stratégies futures de Gaussin Manugistique et sont basées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants qui ne sont pas encore déterminables. Les informations prospectives recèlent par nature des risques et des incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. Gaussin Manugistique attire votre attention sur le fait que les informations prospectives ne constituent pas des garanties quant à ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats ainsi que l'évolution du secteur dans lequel Gaussin Manugistique opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans cette présentation. De plus, même si la situation financière de Gaussin Manugistique, ses résultats et l'évolution du secteur dans lequel Gaussin Page 3 sur 4

Manugistique opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans cette présentation, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de la société. Gaussin Manugistique ne prend aucun engagement à mettre à jour ou de confirmer les attentes ou estimations des analystes ou bien encore de rendre publique toute correction à une quelconque information ou événement de manière à refléter un événement ou une circonstance qui surviendrait postérieurement à cette présentation. Page 4 sur 4