GAUSSIN : annonce être entré en négociations exclusives avec les actionnaires de METALLIANCE en vue du rachat du bloc majoritaire pour atteindre 95,74 % de son capital

Avec 7 marques reconnues et plus de 700 véhicules en opération à travers le monde, METALLIANCE propose des solutions personnalisées et innovantes en Europe, Russie, Etats-Unis et Moyen-Orient à travers son réseau de 10 distributeurs. La société est notamment l'inventeur du Train Sur Pneus et du Véhicule Multi Service, utilisés pour la construction et la rénovation de tunnels. METALLIANCE a par exemple placé des équipements pour les travaux des métros de Londres, Los Angeles, San Francisco, Sao Paulo, le Caire et Sydney et est actuellement présente sur les chantiers du futur métro du Grand Paris avec notamment des Trains Sur Pneus Full Elec.

Créée en 1923 et cotée sur Euronext Access depuis 2008, METALLIANCE (www.metalliance-tsi.com)est un leader dans les engins logistiques pour la construction de tunnels, ainsi que le secteur des travaux pour le rail et la route, avec un important réseau de distribution à l'international. La société possède, en outre, de fortes capacités en R&D, bureaux d'études, fabrication mécano- soudées et assemblage. METALLIANCE a réalisé un chiffre d'affaires de 24,17 M€ en 2017 et a dégagé un excédent brut d'exploitation de près de 1,9 M€. La trésorerie disponible s'élevait à 4,8 M€ à fin décembre 2017. En 2018, le chiffre d'affaires a progressé de 13,57% à 27,45 M€ (les résultats annuels seront publiés le 23 avril 2018 après bourse). METALLIANCE compte près de 120 salariés et réalise une part prépondérante de son activité à l'export.

Changement de taille du Groupe GAUSSIN, environ 50 M€ de chiffre d'affaires en 2020 *

A l'issue de cette acquisition, les chiffres de METALLIANCE seraient consolidés dans le Groupe GAUSSIN. Le nouveau groupe constitué réaliserait donc autour de 50 M€ de chiffre d'affaires en 2020 et comptera près de 200 employés talentueux avec une stratégie de distribution globale de ses produits sur 5 axes : ports, aéroports, logistique, souterrain et people mobility, auxquels viendront s'ajouter les matériels de travaux publics (travaux souterrains, routiers, pose de voies et carrières), avec une forte expertise sur les batteries, l'hydrogène et le véhicule autonome AGV.

Le financement de cette opération d'acquisition est d'ores et déjà assuré. Le montant de la

transaction et les modalités de paiement sont confidentiels.

Synergies fortes avec GAUSSIN

Le rapprochement entre GAUSSIN et METALLIANCE, une fois effective, permettrait de réaliser des synergies fortes sur les marchés des équipements mobiles et autour des technologies de batteries électriques et véhicules autonomes, de renforcer la présence à l'international et de développer et optimiser les capacités industrielles des deux sociétés. GAUSSIN et METALLIANCE présentent une grande complémentarité des savoir-faire, des moyens d'étude et de réalisation.

Véhicule Multi-Services fabriqué par la société METALLIANCE

Pour GAUSSIN, cette acquisition renforcera sa stratégie de croissance par l'apport de marques iconiques à la rentabilité établie depuis de nombreuses années et lui permettra de compléter ses gammes de véhicules destinés aux sites logistiques et industriels (ATM®), portuaires (APM 75T LMP®, AGV PERFORMANCE®, AIV REVOLUTION®), aéroportuaires (Autonomous Airport Transporter, Airport Refueller Transporter) et aux transports de passagers (bus autonome FULL ELEC) par une gamme d'engins destinés aux grands chantier d'infrastructure.

GAUSSIN a noué ces derniers mois des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, et Bluebus (Bolloré) pour la mobilité.