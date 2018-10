Héricourt, le 01 octobre 2018

GAUSSIN annonce le lancement commercial au Mondial Tech Paris de l'APM 38T Autonome Logistique sans cabine « navigation naturelle »

GAUSSIN Manugistique (EURONEXT GROWTH FR0010342329) annonce le lancement commercial lors du salon Mondial Tech Paris (1er au 6 octobre 2018) de l'APM 38T Autonome sans cabine "navigation naturelle. Le véhicule sera exposé sur le stand GAUSSIN F70.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher la vidéo :

https://youtu.be/anyAhWYbNsg

L'APM 38T Autonome, la solution à l'automatisation des centres logistiques pour accompagner la croissance du e-commerce dans le monde

Le chiffre d'affaires mondial de l'e-commerce BtoC s'est élevé à 2 304 milliards de dollars en 2017, en hausse de 24,8% par rapport à 2016, selon eMarketer. La logistique globale représente 10% du PIB mondial.

La robotisation de la SupplyChain représente un des moyens efficaces de répondre aux défis de la digitalisation du commerce et de ses conséquences sur la chaîne d'approvisionnement.

L'intérêt grandissant des géants du e-commerce pour la robotisation intra-logistique est une bonne illustration des applications concrètes et de l'importance du sujet.

D'un point de vue opérationnel, la robotisation constitue une réponse aux objectifs de réduction des coûts, la réduction des cycles de commande et de livraison, des gains de productivité et une réduction de la pénibilité du travail.

L'APM, un robot 100% électrique, autonome sans cabine et connecté

L'APM dépourvu de cabine est un tracteur autonome et connecté 100% électrique destiné au transport de remorques jusqu'à 38T dans les centres logistiques.

Prévu pour les usages répétitifs et intensifs sur courte distance, l'APM est une solution alternative silencieuse et propre aux tracteurs de parc manuel diesel.

L'APM autonome de niveau 5 (classification SAE) est équipé de capteurs lui permettant de se localiser dans son environnement sans infrastructures avec une précision inférieure à 3 centimètres, de détecter, suivre et classer les objets puis de fusionner l'ensemble de ces informations pour définir l'action de conduite à mettre en œuvre.

L'APM est connecté aux autres véhicules de la flotte via une communication V2V et supervisé par un logiciel de FMS « Fleet Management System » qui permet d'optimiser l'attribution des tâches à chaque véhicule pour une performance globale maximum.

L'APM est disponible avec les POWERPACK® batterie LFP, LMP®, NMC, LTO et LFP pour couvrir l'ensemble des besoins du marché en termes d'autonomie embarquée, durée de rechargement et température ambiante.

Prochains rendez-vous

Airport Solutions Dubai le 8 octobre 2018

ITAP à Singapour du 16 au 18 octobre 2018

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l'audit des process de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l'Environnement et les Matières Premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Euronext Growth à Paris depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l'obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible sans frais sur www.gaussin.com.

Contacts

GAUSSIN

Christophe Gaussin, invest@gaussin.com +33(0)3.84.46.13.45

Ulysse Communication

Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com +33(0)6.63.66.59.22

Retrouvez toute l'information GAUSSIN sur www.gaussin.com

Page 2 sur 2