GAUSSIN : annonce une commande par la société railCare d’un Automotive Swap Body Mover FULL ELEC 16 tonnes railCare est filiale du distributeur Suisse COOP fr

Héricourt, le 26 juillet 2018

GAUSSIN annonce une commande par la société railCared'un

Automotive Swap Body Mover FULL ELEC 16 tonnes

railCare est filiale du distributeur Suisse COOP

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH FR0010342329)annonce avoir reçu ce jour une commande ferme de la société railCare AG, basée en Suisse, pour un Automoteur ASBM® FULL ELEC (Automotive Swap Body Mover),d'une capacité de 16tonnes. Ce véhicule est destiné à être exploité sur un site logistique de type intermodal (rail-route), pour le transfert de caisses mobiles (Swap Body) entre le chemin de fer et la plateforme logistique.

La société railCare AG, est une filiale à 100 % du groupe COOP,l'un des leaders enSuisse de la grande distribution avec 11 sites logistiques sur le territoire helvétique.

Transfert latéral de container depuis le train sur le véhicule ASBM® FULL ELEC

Le véhicule estéquipé d'un dispositif complet de transfert latéral des caisses mobiles pour permettre un chargement et déchargement rapide des trains en moins de 3 minutes. Certaines fonctions sont automatisées pouraugmenter la productivité, réduire le temps d'immobilisation dutrain et simplifier les opérations de manutention pour les chauffeurs.

L'ASBM® permet également de charger et/ou décharger une caisse mobile sur des dispositifs au sol actuels de « Container Station », identiques au système de « Docking Station » utilisé par GAUSSIN pour les opérations portuaires.

L'ASBM® fonctionne 24h/24 grâce à son système de changement de batteries déjà utilisé surd'autre véhicules GAUSSIN (ATT, ATM, AIVet APM).

Les 1ertours de roues sont envisagés en novembre 2018sur le site d'essai des Guinottes à Héricourt puis sur le plus important site COOP en Suisseen remplacement d'un tracteur à motorisationthermique actuellement en exploitation.

Caractéristiques techniques :

•Longueur utile : 7 500 mm

•Largeur utile : 2 500 mm

•Hauteur mini : 1 050 mm

•Charge utile : 16 tonnes

•Vitesse : variable de 0 à 25 km/h

•Motorisation : Full Elec

•Autonomie : 24H/24

railCare AG possède une flotte de 38 porteurs de ce type et une étude est menée en parallèle avecGAUSSIN pour augmenter le niveau d'automatisation du véhicule ASBMafin d'envisager son déploiement sur différents sites.

Une version autonome FULL ELEC (sans chauffeur) est disponible et permettra de proposer une gamme complète de solutions de manutention pour caisses mobiles.

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE®est spécialisée dans l'audit des process de manutention et la réalisationde systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport,l'Environnement et les Matières Premières.GAUSSIN MANUGISTIQUE®est coté sur Alternextd'Euronext à Paris depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l'obtention duVisa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible sans frais surwww.gaussin.com.

