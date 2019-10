COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Héricourt, le 1er octobre 2019 - 18h00

GAUSSIN annonce une décision favorable de la Cour d'appel

de Besançon dans un litige client

GAUSSIN Manugistique (EURONEXT GROWTH - FR0010342329) annonce aujourd'hui la décision

rendue le 24 septembre 2019 par la Cour d'appel de Besançon dans un litige opposant le Groupe GAUSSIN à un client basé outremer (cf. Communiqué de presse du 18 juin 2018).

Le litige concernait notamment la fourniture de 5 véhicules ATT (Automotive Terminal Trailer) à l'un

de ses clients. Ce client avait obtenu l'annulation de la vente auprès du Tribunal de commerce de

Vesoul le 24 novembre 2017, obligeant le Groupe Gaussin à procéder à son remboursement. Le Groupe GAUSSIN avait fait appel de cette décision.

La Cour d'appel de Besançon vient d'infirmer la décision de première instance du Tribunal de commerce de Vesoul. En conséquence, la partie adverse doit régler à la société GAUSSIN, de manière exécutoire, une somme d'environ 1,8 M€ correspondant, d'une part, au remboursement de la somme versée au titre du jugement susmentionné et, d'autre part, au paiement du solde de la commande et des pénalités et intérêts de retard. La partie adverse dispose du droit de se pourvoir en cassation.

Des provisions avaient été constatées dans les comptes de la société GAUSSIN à hauteur de 2 M€ afin de refléter les impacts du premier jugement. Cette décision de la cour d'appel devrait avoir un impact positif dans les comptes 2019 sous réserve du bon règlement des sommes dues.

Prochains rendez-vous

Salon AIRPORT SHOW à Munich du 8 au 11 octobre 2019

Salon DUBAÏ WORLD SEFT DRIVING CONGRESS le 15 octobre 2019

Salon QIT COMM DOHA du 29 octobre au 1er novembre 2019

Salon SIA à Belfort les 13 et 14 novembre 2019

Salon Industrie du futur à Mulhouse les 19 et 20 novembre 2019

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN MANUGISTIQUE® bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et les smart cities. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010. Plus d'informations sur www.gaussin.com.

1/2